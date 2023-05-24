.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ обновил пик индекса Мосбиржи более чем за год на бумагах финкомпаний, упал Магнит
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 1,9%
Снижение российской экономики в 1-м квартале замедлилось до 1,9% после сокращения на 2,7% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались чуть сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего падение на 2,2%
 
За период с 16 по 22 мая инфляция составила 0,04% - Росстат
За период с 16 по 22 мая 2023 года потребительские цены повысились на 0,04%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 11 по 15 мая потребительские цены также повысились на 0,04%. С начала месяца цены выросли на 0,13%, с...
 
Получение бюджетных средств компаниями унифицируют
Минфин готовится к внедрению более прозрачного подхода к процессу распределения бюджетных субсидий среди юридических и физических лиц, пишет "Коммерсант". Подготовленным проектом правительственного постановления, опубликованном на regulation.gov.ru,...
 
Товарооборот России и Китая в 2023 году может превысить $200 млрд
Товарооборот России и Китая в 2023 году может превысить рубеж в $200 млрд, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Уверен, в текущем году мы не только досрочно выполним поставленную главами государств задачу по увеличению взаимного...
 
24 мая 2023 года 19:31

Рынок акций РФ обновил пик индекса Мосбиржи более чем за год на бумагах финкомпаний, упал Магнит

Москва. 24 мая. Рынок акций РФ после волатильных торгов в среду на фоне смешанных сигналов с внешних площадок завершил основные торги ростом во главе с бумагами Polymetal и финансовых компаний (Сбербанк закрыл дивидендный "гэп"), индекс Мосбиржи обновил максимум более чем за год. Аутсайдерами выступили бумаги "Магнита" из-за понижения их листинга на бирже, а также продолжающие дешеветь бумаги "Газпрома" после решения менеджмента не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2654,99 пункта (+0,5%, максимум сессии и пик с апреля 2022 года - 2659,68 пункта), индекс РТС - 1043,95 пункта (+0,6%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 8,8%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 80,12 рубля (-0,02 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+3,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3%), OZON (MOEX: OZON) (+3%), бумаги Сбербанка (+2,9% и +2,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Ozon по итогам I квартала 2023 года увеличил оборот (GMV) на 71% - до 303 млрд рублей, сообщила компания. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" - аналитики ожидали, что Ozon нарастит GMV на 60,8%, до 285,3 млрд рублей. Выручка Ozon составила 93,25 млрд рублей, показав рост на 47% год к году. Чистая прибыль Ozon в отчетном периоде составила 10,7 млрд рублей против убытка в 19,1 млрд рублей годом ранее.

TCS Group в первом квартале 2023 года получила 16,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 11,6 раза превышает прибыль за аналогичный период 2022 года (1,4 млрд рублей), говорится в сообщении группы. Этот результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков, согласно которому чистая прибыль группы в январе-марте текущего года по МСФО ожидалась на уровне 15,5 млрд рублей.

Совет директоров "Роснефти" 25 мая рассмотрит рекомендации по дивидендам и вопросы ГОСА, сообщила компания вечером в среду.

Подешевели акции "Магнита" (-8,8%), "Газпрома" (-2,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Московская биржа с 25 мая понизит уровень листинга ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT), переведет акции компании в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Бумаги ритейлера торгуются на Московской бирже с 2006 года. Обыкновенные акции компании включены в котировальный список первого уровня.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, преимуществом во второй половине торгов на рынке акций завладели покупатели. Лучше рынка смотрелись банки, в том числе Сбер (MOEX: SBER), представители IT-сектора. Также подросли акции золотодобытчиков, отыгрывая подъем котировок желтого металла. Тяжеловесные акции "Газпрома" продолжили нести умеренные потери после рекомендаций совета директоров собранию акционеров не объявлять и не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год.

Цены на нефть Brent постепенно продвигаются в сторону $80 за баррель, рубль сохраняет склонность к укреплению на фоне приближения налогового периода, в то время как геополитический фон, как и внешнерыночный, остаются напряженными. На мировых рынках усиливается тревога из-за затягивания переговоров по потолку госдолга США, отмечает эксперт.

В ближайшее время в фокусе внимания может оказаться монетарный фактор. В среду вечером будет опубликован протокол майского заседания ФРС. В нем детализируется позиция регулятора по денежно-кредитной политике, поэтому инвесторы внимательно изучают документ в поисках указаний относительно будущих решений по процентным ставкам. "ТГК-2" (MOEX: TGKB) в четверг проведет заседание совета директоров, в повестке есть вопрос дивидендов за 2022 год. Прогноз по индексу МосБиржи на 25 мая - 2600-2700 пунктов, полагает Бахтин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, российский рынок акций после утреннего снижения вернулся к росту во второй половине торговой сессии во главе с финансовым сектором. Акции Сбербанка закрыли дивидендный разрыв, поднявшись к отметке 243 руб. Ожидания сильных финансовых результатов банка по итогам 2023 года и обновления рекорда по дивидендам за этот период способствуют покупкам его акций. Сильнее рынка также выглядели расписки TCS Group, которая отчиталась о прибыли в 1-м квартале в размере 16,2 млрд руб.

В нефтегазовом секторе лучше рынка были акции "НОВАТЭКа", интерес к которому мог сместиться из бумаг "Газпрома", совет директоров которого рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год. Нефтяные компании ("ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Роснефть", "Татнефть") поддерживали ожидания дивидендов, а также рост мировых цен на нефть.

Во второй половине недели индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 2620-2660 пунктов с попыткой теста его верхней границы. Рынок будет поддержан спросом на акции финансового и нефтегазового секторов из-за фактора дивидендов и восстановления мировых цен на нефть. Лучше рынка могут выглядеть акции Сбербанка, "НОВАТЭКа", "ЛУКОЙЛа", "Роснефти". Акции "Полюса" могут продолжить восстанавливаться и выглядеть также лучше рынка. Хуже рынка будут выглядеть бумаги "Газпрома" и "Магнита", полагает Лящук.

Руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко также отмечает, что рынок акций РФ вырос в среду на фоне подорожавшей нефти, при этом на глобальных рынках акций преобладали распродажи. Главным драйвером финансового сектора выступил Сбербанк, который закрыл дивидендный "гэп". Инвесторы продолжают покупать акцию из-за высоких дивидендов и стабильного роста компании. В "минусе" завершил день потребительский сектор из-за снижения акций "Магнита" - распродажи обусловлены смещением акций в третий котировальный список из-за не устранения организацией нарушений по корпоративному управлению.

Котировки нефти поддержало заявление министра энергетики Саудовской Аравии, который посоветовал быть осторожными спекулянтам, ставящим на снижение цен. Не исключено, что на следующей встрече ОПЕК+, которая состоится 4 июня будет объявлено о дополнительном снижении добычи в рамках организации, отмечает Постоленко.

На рынках Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,01%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 1,7-1,9%) и США (индексы теряют 0,6-0,9%).

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь заявила накануне, что средства у ее ведомства, "с высокой вероятностью", закончатся в начале июня и, возможно, даже к 1 июня.

Тем временем в среду стало известно, что потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 8,7% в годовом выражении (данные Национального статистического управления (ONS) страны). Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,1% в марте. При этом аналитики ожидали замедления роста цен до 8,2%, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером сохранили позитивную динамику, подогретую статистикой о сокращении запасов сырья в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК среды составила $78,1 за баррель (+1,6% и +1,1% накануне), июльская цена WTI - $74,2 за баррель (+1,8% и +1,2% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 12,46 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн), запасы бензина снизились на 2,05 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6 млн), резервы дистиллятов сократились на 561 тыс. баррелей (ожидалось увеличение на 500 тыс.).

Кроме того, аналитики восприняли недавние заявления министра энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана как намек на то, что страны ОПЕК+ на заседании 4 июня могут рассмотреть возможность дальнейшего снижения добычи.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" "Башинформсвязи" (MOEX: BISV) (+17,7%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+11,5%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+10,7%), акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+8%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+5,9%), бумаги ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+5,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,1%).

Просели акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-5,7%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-5,4%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-5,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-5,2%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-5%).

Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group по итогам I квартала 2023 года снизил показатель по МСФО относительно аналогичного периода 2022 года в 10,7 раза - до 1,1 млрд рублей. Чистый убыток компании в I квартале 2023 года упал в 2 раза - до 3,76 млрд рублей с 7,77 млрд рублей, сообщила Segezha в среду.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 71,76 млрд рублей (из них 16,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,64 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 10 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 мая 2023 года 19:55
Рубль завершил среду небольшим повышением к бивалютной корзине благодаря подготовке экспортеров к перечислению в бюджет налогов за май
Москва. 24 мая. Доллар США отыграл потери первой половины сессии и сумел слегка повыситься, евро подешевел на Московской бирже по итогам торгов среды. Рубль подрос к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам мая.    читать дальше
.
24 мая 2023 года 19:06
Котировки евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение цен UST
Москва. 24 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на продолжившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне сохраняющейся неопределенности относительно потолка госдолга США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.    читать дальше
.
24 мая 2023 года 19:01
"Финам" сохраняет рейтинг бумаг Ozon на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг ADS Ozon на уровне "покупать" с целевой ценой 1990 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста 11% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Ozon отчитался за I квартал 2023 года весомо лучше наших прогнозов, - отмечает аналитик Анна Буйлакова. -...    читать дальше
.
24 мая 2023 года 18:31
Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Полюса и Polymetal
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Полюса" и Polymetal с целевой ценой 12000 руб. и 725 руб. за штуку соответственно, сообщается в аналитическом материале эксперта банка Дмитрия Смолина. Аналитик отмечает, что в конце прошлой недели западные ограничения...    читать дальше
.
24 мая 2023 года 18:08
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Dow
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Dow Inc. с целевой ценой $65 за штуку, что предполагает потенциал роста 25% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Акции Dow входят в число наших фаворитов в сырьевом секторе. Dow - одна из ведущих...    читать дальше
.
24 мая 2023 года 17:44
Отчетность Ozon за 1К23 окажет поддержку акциям в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара
Отчетность Ozon за 1К23 окажет поддержку его акциям в краткосрочной перспективе, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов. "Представленные результаты Ozon за 1К23 по МСФО оцениваем как сильные: компания превзошла ожидания по росту GMV и по скорректированному показателю...    читать дальше
.
24 мая 2023 года 17:20
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций National Fuel Gas
"БКС Мир инвестиций" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций National Fuel Gas (NFG) с целевой ценой $76 за штуку, что предполагает потенциал роста 46% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. На взгляд экспертов, NFG представляет уникальную долгосрочную возможность для...    читать дальше
.
24 мая 2023 года 16:54
Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Palo Alto Networks на уровне "держать"
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рейтинг акций Palo Alto Networks на уровне "держать" на фоне отчета компании за III квартал 2023 финансового года, сообщается в обзоре инвестбанка. "Выручка выросла на 24% г/г и достигла $1,7 млрд, совпав с ожиданиями аналитиков. По чистой прибыли...    читать дальше
.
24 мая 2023 года 16:32
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Распадской" с целью 307,6 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 307,6 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,8%, стоп-приказ: 274,2 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что компания...    читать дальше
.
24 мая 2023 года 16:06
Котировки акций Сбербанка могут достичь отметки 300 руб. на горизонте года - ПСБ
Котировки акций Сбербанка могут достичь отметки 300 руб. на горизонте года, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Акции Сбербанка закрыли дивидендный гэп, для этого им потребовалось всего 11 торговых дней. Ранее мы считали, что акции Сбербанка перед летним затишьем могут постепенно...    читать дальше
.
24 мая 2023 года 15:41
Рубль днем укрепляется в основных парах благодаря подготовке экспортеров к перечислению в бюджет налогов за май
Москва. 24 мая. Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам мая.    читать дальше
.
24 мая 2023 года 15:34
Риски дефолта и рецессии в США преувеличены - Инвестбанк Синара
Риски дефолта и рецессии в США преувеличены, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Опасения инвесторов по поводу рецессии и дефолта в США преувеличены, - пишут Сергей Вахрамеев, Сергей Коныгин и Ольга Найденова. - Действительно, в американской экономике наблюдаются сейчас некоторые...    читать дальше
.
24 мая 2023 года 15:12
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Advanced Micro Devices с целью $119,7
"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices с целью $119,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,4%, стоп-приказ: $103,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обратили внимание на...    читать дальше
.
24 мая 2023 года 14:48
Магнит может потерять статус "голубой фишки" - Freedom Finance Global
"Магнит" может потерять статус "голубой фишки", полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Московская биржа" сообщила, что с 25 мая акции розничной сети "Магнит" будут переведены из первого в третий котировальный список. Фактически это приравнивает крупную компанию с...    читать дальше
.
24 мая 2023 года 14:26
Вероятно усиление волатильности на фондовом рынке США в среду - Freedom Finance Global
Вероятно усиление волатильности на фондовом рынке США в среду, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "Внимание участников рынка акций США в среду будет сосредоточено на протоколах майского заседания ФРС, по итогам которого ставка была повышена на 25 базисных пунктов, до...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.