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Котировки евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение цен UST

Москва. 24 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на продолжившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне сохраняющейся неопределенности относительно потолка госдолга США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 63,7% от номинала (их доходность не изменилась и составила 9,84% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 40 базисных пунктов - до 69,01% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов, до 8,81% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 1 базисный пункт - до 43,32% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,88% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 36 базисных пунктов - до 45,26% от номинала (их доходность снизилась на 30 базисных пунктов - до 36,04% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали всего на 1 базисный пункт - до 46,08% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 26,58% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 15 базисных пунктов, подорожав до 42,38% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов, составив 22% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 19 базисных пунктов - до 90,04% от номинала (его доходность выросла на 107 базисных пунктов и составила 36,22% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 2 базисных пункта, составив 65,9% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду умеренное снижение который день подряд.

Нервозность на рынке базовых активов нарастает в связи с отсутствием прогресса в переговорах по вопросу потолка госдолга США. Американский президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам, в частности, по вопросу сокращения бюджетных расходов, на котором настаивают республиканцы. Очередные переговоры между представителями Байдена и Маккарти во вторник зашли в тупик. Дедлайн для повышения потолка гозаимствований приближается: министр финансов США Джанет Йеллен ранее предупредила, что средства у ее ведомства, "с высокой вероятностью", закончатся в начале июня и, возможно, даже к 1 июня.

В центре внимания трейдеров в среду также протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 2-3 мая, который будет обнародован в 21:00 мск. На этом заседании американский ЦБ поднял ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25% годовых, и дал понять, что может сделать паузу в цикле ужесточения политики.

Федеральная резервная система понизит процентную ставку к концу года до 4,7% годовых с нынешних 5-5,25%, ожидают трейдеры на рынке облигаций. Котировки фьючерсов на US Treasuries указывают на вероятность не более двух снижений ставки в этом году, пишет Financial Times. Чуть более двух недель назад инвесторы прогнозировали три-четыре снижения, в результате которых ставка опустились бы до 4,2% годовых.

После краха Silicon Valley Bank и других региональных американских банков финансовые рынки ожидали рецессии в экономике США, которая могла бы стимулировать снижение ставок ФРС. Между тем годовые темпы роста потребительских цен в стране уменьшились с порядка 9% в июне 2022 года до минимальных за два года 4,9% в апреле 2023 года, что некоторые инвесторы также восприняли как повод для сворачивания агрессивной денежно-кредитной политики. Однако инфляция остается значительно выше целевых 2%.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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