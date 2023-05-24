Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Полюса и Polymetal

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Полюса" и Polymetal с целевой ценой 12000 руб. и 725 руб. за штуку соответственно, сообщается в аналитическом материале эксперта банка Дмитрия Смолина.

Аналитик отмечает, что в конце прошлой недели западные ограничения впервые напрямую коснулись российских производителей золота: под блокирующие санкции США попал "Полюс", а также российские активы Polymetal.

На взгляд Смолина, в целом компании были готовы к такому сценарию: схема работы российских золотодобытчиков уже претерпела значительные изменения за последний год, поэтому санкции вряд ли существенно повлияют на их основную деятельность.

"Акции "Полюса" с момента ввода санкций скорректировались на 6%, а котировки Polymetal на Московской бирже упали на 16%, что мы считаем неоправданным. Мы подтверждаем рейтинг "покупать" по акциям и "Полюса", и Polymetal (целевые цены - 12000 руб./ акцию и 725 руб./акцию соответственно), рассматривая падение котировок Polymetal как хорошую возможность добавить в портфель акции этого золотодобытчика, доступные по привлекательной цене", - пишет аналитик.

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