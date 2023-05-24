"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Dow

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Dow Inc. с целевой ценой $65 за штуку, что предполагает потенциал роста 25% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Акции Dow входят в число наших фаворитов в сырьевом секторе. Dow - одна из ведущих компаний на рынке материалов. Ее производственные мощности расположены в 31 стране, приоритетные направления - товары для потребительского, инфраструктурного рынка и сегмента упаковки. На наш взгляд, спрос на продукцию Dow остается сильным в большинстве регионов присутствия, в особенности в США. Мы считаем, что Dow вновь повысит цены, чтобы компенсировать рост расходов на сырье. Нам нравятся размеры, географический охват и богатый ассортимент Dow, а бумага имеет привлекательную оценку. Кроме того, дивидендная доходность около 5,4% кажется нам стабильной", - пишут аналитики "БКС МИ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.