Отчетность Ozon за 1К23 окажет поддержку акциям в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Отчетность Ozon за 1К23 окажет поддержку его акциям в краткосрочной перспективе, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов.

"Представленные результаты Ozon за 1К23 по МСФО оцениваем как сильные: компания превзошла ожидания по росту GMV и по скорректированному показателю EBITDA. Рост GMV ускорился до 71% г/г (с 67% г/г кварталом ранее), а сам показатель достиг 303 млрд руб., превысив наши расчеты и консенсус-прогноз на 8% и 6% соответственно. Скорректированный показатель EBITDA, достигнув 8,0 млрд руб., оказался намного выше и наших, и среднерыночных оценок. Компания показала даже чистую прибыль (11 млрд руб.), однако такой результат во многом обусловлен разовой прибылью от урегулирования финансовых обязательств", - отмечает аналитик Константин Белов.

Финансовые результаты Ozon за 1К23, на взгляд эксперта, подтверждают быстрый рост общего объема продаж при повышении эффективности и улучшении юнит-экономики, как и в предыдущих кварталах. Аналитик инвестбанка полагает, что публикация отчетности должна оказать поддержку акциям на краткосрочную перспективу.

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