Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Palo Alto Networks на уровне "держать"

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рейтинг акций Palo Alto Networks на уровне "держать" на фоне отчета компании за III квартал 2023 финансового года, сообщается в обзоре инвестбанка.

"Выручка выросла на 24% г/г и достигла $1,7 млрд, совпав с ожиданиями аналитиков. По чистой прибыли компания превзошла результат годичной давности на 86%, а консенсус-прогноз - на 18%, - отмечают эксперты Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов. - Отчетность оказалась в целом лучше наших ожиданий и консенсус-прогнозов. Однако целевая цена в $133 за акцию, которую мы рассчитали по DCF-модели, предполагает 30%-ное снижение с текущих значений и рейтинг "держать".

Также аналитики подчеркивают, что менеджмент компании дал прогноз на четвертый квартал 2023 ф. г., согласно которому выручка составит $1,93-1,96 млрд, увеличившись на 25-27% г/г. Прибыль на акцию компания рассчитывает увидеть на уровне $1,26-1,30 (+58- 66% г/г).

"Прогноз Palo Alto выглядит оптимистичнее наших оценок, так как мы предполагаем лишь 18%-ный рост выручки в 2023 году. Если прогнозы эмитента сбудутся, нам придется повысить целевую цену", - указывают Вахрамеев и Горбунов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.