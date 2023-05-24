"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 307,6 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,8%, стоп-приказ: 274,2 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания планирует увеличить годовой объем добычи угля до 35 млн тонн, также уже на текущий момент есть положительные данные по динамике добычи в Кузбассе. В дальнейшем компания рассматривает потенциальное расширение продуктового портфеля в части премиальных коксующихся углей и энергетических марок углей. Ослабление рубля, по мнению экспертов, также играет положительную роль для компании.

"С технической точки зрения цена движется в рамках восходящего тренда, - указывают аналитики "Финама". - Котировки откатились к одному из уровней поддержки. Далее свечой от 19 мая был образован паттерн "Пин-бар", что является подтверждающим сигналом на вход в сделку. Стоп-лосс можно поставить с запасом за уровнем пин-бара а тейкпрофит - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 274,2 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2 к 1".

Фундаментальный фактор

"Распадская" - производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области.

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