"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Advanced Micro Devices с целью $119,7

"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices с целью $119,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,4%, стоп-приказ: $103,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обратили внимание на информацию о том, что Advanced Micro Devices и Microsoft работают над созданием специального чипа для задач искусственного интеллекта, который получил название Athena. Сообщается, что AMD в рамках проекта получит от Microsoft финансовую поддержку.

"С технической точки зрения акции пробили ключевой уровень сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $103,9 риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5", - указывают эксперты "Финама".

Advanced Micro Devices - одна из ведущих мировых корпораций по производству полупроводниковых компонентов. Компания продает свою продукцию напрямую производителям настольных ПК, ноутбуков, серверов, а также через широкую сеть дистрибьюторов по всему миру.

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