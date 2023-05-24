Вероятно усиление волатильности на фондовом рынке США в среду - Freedom Finance Global

Вероятно усиление волатильности на фондовом рынке США в среду, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"Внимание участников рынка акций США в среду будет сосредоточено на протоколах майского заседания ФРС, по итогам которого ставка была повышена на 25 базисных пунктов, до диапазона 5-5,25%. В предстоящей публикации биржевых игроков будут интересовать намеки на дальнейшие действия регулятора и оценка ситуации с инфляцией. Консенсус, предполагающий сохранение ставки без изменений на июньском заседании, может быть пересмотрен", - отмечает эксперт.

После заявлений представителей руководства ФРС Джеймса Булларда и Нила Кашкари о целесообразности продолжения ужесточения монетарных условий вероятность повышения ставки в июне, по данным CME FedWatch Tool, выросла до 28%, хотя в прошлую пятницу оценивалась в 17%, напоминает Поздняков.

Аналитик подчеркивает, что риторика Джерома Пауэлла сигнализирует скорее о том, что регулятор действительно может приостановить процесс поднятия ставок. "Мы ожидаем усиления волатильности в ближайшую сессию, что усугубляется неопределенностью в вопросе пересмотра потолка госдолга. Баланс рисков представляется позитивным. Вероятно, участники рынка смогут обнаружить в протоколах ФРС изменение акцентов, что может придать торгам дополнительный позитивный импульс", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

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