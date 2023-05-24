Фондовые индексы США завершили резким снижением торги во вторник. Фондовые индексы стран АТР опускаются в среду. Цены на нефть уверенно растут утром в среду.

Американские фондовые индексы завершили резким снижением сессию во вторник из-за отсутствия определенности в отношении повышения лимита на госдолг США.

"Кажется, потолок госдолга - единственное, что волнует рынок", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь заявила накануне, что средства у ее ведомства, "с высокой вероятностью", закончатся в начале июня и, возможно, даже к 1 июня.

"Если соглашение не будет достигнуто, США могут перестать платить проценты по госдолгу, что приведет к взлету стоимости заимствований и будет иметь последствия для всей мировой экономики. В этом случае ожидаемая умеренная рецессия превратится в бурю, и доверию к финансовой системе США будет нанесен большой ущерб", - написала Сюзанна Стритер из Hargreaves Lansdown.

Тем временем во вторник стало известно, что продажи новых домов в США в апреле выросли на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 683 тыс. в пересчете на годовые темпы, обновив максимум с марта 2022 года.

Согласно пересмотренным данным, в марте было реализовано 656 тыс. домов, а не 683 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в апреле до 665 тыс. с ранее объявленного мартовского уровня, сообщает Trading Economics.

Также участники рынка следят за квартальной отчетностью крупных компаний.

Акции Zoom Video Communications (SPB: ZM) подешевели на 8,1%. Компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, зафиксировала резкое снижение чистой прибыли в минувшем финквартале, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг Lowe''s Cos. (SPB: LOW), владеющей второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, выросла на 1,7%. В прошлом финансовом квартале компания сократила чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Капитализация Dick''s Sporting Goods (SPB: DKS) опустилась на 1,4%. Американский ритейлер спортивных товаров подтвердил прогноз на текущий фингод, несмотря на рост прибыли и выручки в прошлом финквартале.

Котировки бумаг Lordstown Motors Corp. упали на 5,3% после того, как производитель электропикапов сообщил о планах провести консолидацию обыкновенных акций с коэффициентом "1 к 15".

Акции Nike Inc. (SPB: NKE) подешевели на 1,3%. Днем ранее котировки упали на 4%, до минимума с начала года, из-за того, что аналитик Williams Trading Сэм Поузер ухудшил рекомендацию для бумаг производителя спортивных товаров до "продавать" с "держать".

Цена акций американского онлайн-сервиса отзывов Yelp Inc. (SPB: YELP) повысилась на 5,7% после того, как крупный акционер призвал руководство компании рассмотреть различные стратегические альтернативы, включая продажу бизнеса.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 231,07 пункта (0,69%) и составил 33055,51 пункта. Лидером снижения среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции Visa Inc. (SPB: V), подешевевшие на 2,9%, а лидером роста - бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX), подорожавшие также на 2,9%.

Standard & Poor''s 500 опустился на 47,05 пункта (1,12%) - до 4145,58 пункта.

Nasdaq Composite потерял 160,53 пункта (1,26%) и составил 12560,25 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в среду вслед за резким снижением американских индексов накануне, вызванным отсутствием прогресса в переговорах госдолгу США.

Во вторник индекс Dow Jones понизился на 0,69%, Standard & Poor''s 500 - на 1,12%, Nasdaq Composite - на 1,26%.

Падение Уолл-стрит спровоцировали растущие опасения по мере приближения к дате, когда у федерального правительства США закончатся средства и оно может объявить дефолт по госдолгу. По оценке главы Минфина Джанет Йеллен, это может случиться уже через неделю, то есть 1 июня.

"Рынку сейчас нужно меньше слов и больше дела", - прокомментировал аналитик IG Australia Тони Сикамор ход переговоров об увеличении лимита на госзаимствования.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опускается на 0,7%, обновляя минимум почти за пять месяцев, пишет Trading Economics.

Активное снижение демонстрируют акции банков и страховщиков, включая Ping An Insurance (-1,7%), Agricultural Bank (-2,3%), ICBC (-2,8%), Bank of China (-2,7%) и Citic Securities (-1,5%).

Также дешевеют бумаги представителей техсектора, в том числе Semiconductor Manufacturing (-6,1%), 360 Security Technology (-1,6%), Inspur Electronic (-3,4%), iFLYTEK (-1,2%) и BOE Technology (-3,6%).

Гонконгский индекс Hang Seng падает на 1%.

Лидером роста является техсектор (-1,5%%), а также производители потребительских товаров и финансовые компании.

Цена бумаг Orient Overseas рухнула на 27,3%, котировки Prada Spa понизились на 5,5%, Haidilao Intl. - на 5,2%, Sands China (SPB: 1928) - на 5,3%, Citic Limited - на 4,1%, and Alibaba (SPB: BABA) Group Holdings - yf 2%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял около 0,6%.

Капитализация Tokyo Electron снижается на 0,8%, Advantest - на 0,6%, Oriental Land - на 4,1%, Sony Group - на 0,9%, Fast Retailing - на 2,1%, SoftBank Group - на 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,5%.

Снижение демонстрируют акции финкомпаний, включая Macquarie Group (-0,8%), ANZ Group (-1%), NAB (-0,8%), Commonwealth Bank (-0,4%) и Westpac Banking (-0,6%).

Также дешевеют бумаги BHP Group (-0,3%), CSL Ltd (-0,5%), Cochlear (-0,6%), Telstra Group (-0,6%) и Whitehaven Coal (-0,9%).

Тем временем южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавил 0,1%.

Стоимость акций Samsung Electronics увеличилась на 0,4%, Hyundai Motor - на 0,2%.

Цены на нефть уверенно растут утром в среду после повышения по итогам двух предыдущих сессий. Трейдеры оценивают данные о динамике запасов в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск во вторник составляет $77,67 за баррель, что на $0,83 (1,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,85 (1,1%), до $76,84 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,92 (1,26%), до $73,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов поднялась на $0,86 (1,2%), до $72,91 за баррель.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на прошлой неделе запасы нефти в Штатах сократились на 6,8 млн баррелей. Рынок ожидал уменьшения на 525 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics. Минэнерго опубликует официальную статистику в 17:30 мск.

Кроме того, аналитики восприняли недавние заявления министра энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана как намек на то, что страны ОПЕК+ на заседании 4 июня могут рассмотреть возможность дальнейшего снижения добычи

Бен Сальман на экономическом форуме в Катаре во вторник предупредил нефтяных "медведей", что они могут понести убытки. "Я не обязан раскрывать свои карты, я не игрок в покер (...), но я бы просто посоветовал им (спекулянтам - ИФ) быть настороже", - отметил он.