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Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", упал Магнит из-за понижения листинга

Москва. 24 мая. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти; индекс МосБиржи топчется в районе 2640 пунктов, при этом упали акции "Магнита" из-з понижения листинга бумаг на бирже и просел "Газпром".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2639,81 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1039,35 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,6%.

Доллар стоит 80,01 рубля (-0,12 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (-7,5%), "Газпрома" (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 25 мая понизит уровень листинга ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT), переведет акции компании в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Бумаги ритейлера торгуются на "Московской бирже" с 2006 года. Обыкновенные акции компании включены в котировальный список первого уровня.

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,9%), OZON (MOEX: OZON) (+0,6%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, тревожные настроения на рынках сохраняются из-за проблемы с потолком госдолга США.

Азиатские рынки в среду просели, в США продолжаются переговоры по вопросу потолка госдолга и пока чаще звучат взаимные обвинения, а не конструктивные предложения. Нефть сохраняет позитив после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии и существенного сокращения запасов в США. В целом, дорожающая нефть должна позитивно сказаться на акциях российских нефтяников и рубле. Дивидендное разочарование от "Газпрома" вряд ли будет оказывать долгосрочное влияние на рынок, так как оно предполагалось, считает Кочетков.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи будет двигаться в верхней части диапазона 2620-2660 пунктов с попытками обновить максимум года, так как главная интрига текущего дивидендного сезона была снята - "Газпром" отказался от финальных дивидендов. "Допускаем дальнейший переток инвесторов в акции Сбербанка и "ЛУКОЙЛа", что позволит индексу МосБиржи подняться выше 2660 пунктов", - считает аналитик.

Бумаги Сбербанка в настоящее время являются единственной надежной инвестиционной идеей, где можно ожидать стабильные дивидендные выплаты и сравнительно низкие риски, полагает Головинов.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", актуальной темой на российском рынке остается частичное реинвестирование дивидендов, а ближайшая цель по индексу МосБиржи - 2700 пунктов. Баррель Brent торгуется на максимуме с начала мая, что должно поддерживать локальный рынок. На американском рынке сохраняется повышенная волатильность, так как вопрос по потолку госдолга не уходит с повестки дня.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи продолжает колебаться у сопротивления 2655 пунктов, в район которого индикатор вернулся, несмотря на отсутствие дивидендов "Газпрома" за второе полугодие прошлого года. Долларовый РТС удерживается выше поддержки 1030 пунктов, что может предвещать движение к 1100 пунктам.

Тем временем, спросом пользуются уже выплатившие финальные дивиденды Сбербанк (MOEX: SBER) и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK): недостатка в дивидендных историях на рынке нет. В среду финансовых результатов за I квартал по МСФО ждут от TCS Group - рассчитывать на дивиденды эмитента пока не приходится из-за технических сложностей, но к распискам банка еще в середине мая вернулся интерес покупателей, отмечает аналитик.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,7-1,3% из-за отсутствия определенности в отношении повышения лимита на госдолг США.

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь заявила накануне, что средства у ее ведомства, "с высокой вероятностью", закончатся в начале июня и, возможно, даже к 1 июня.

На рынках Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,01%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 1,3-1,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Тем временем в среду стало известно, что потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 8,7% в годовом выражении (данные Национального статистического управления (ONS) страны). Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,1% в марте. При этом аналитики ожидали замедления роста цен до 8,2%, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

На нефтяном рынке утром цены подросли после повышения по итогам двух предыдущих сессий, трейдеры оценивают данные о динамике запасов в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК среды составила $77,54 за баррель (+0,9% и +1,1% накануне), июльская цена WTI - $73,7 за баррель (+1,1% и +1,2% во вторник).

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на прошлой неделе запасы нефти в Штатах сократились на 6,8 млн баррелей. Рынок ожидал уменьшения на 525 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics. Минэнерго США опубликует официальную статистику в среду в 17:30 МСК.

Кроме того, аналитики восприняли недавние заявления министра энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана как намек на то, что страны ОПЕК+ на заседании 4 июня могут рассмотреть возможность дальнейшего снижения добычи.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-7,2%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-5,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,9%).

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+8,3%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+8,1%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+7,8% и +18,7% "префы"), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+4,1%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,42 млрд рублей (из них 3,49 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,65 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 2,56 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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