"Тинькофф Инвестиции " пока сохраняют осторожную оценку перспектив акций Сегежа

"Тинькофф Инвестиции " пока сохраняют осторожную оценку перспектив цены акций "Сегежа Групп" в силу повышенного уровня долговой нагрузки и неопределенности вокруг будущих дивидендных выплат, сообщается в комментарии аналитика Никиты Ковалева".

"Результаты группы за первый квартал 2023 года ожидаемо слабые на фоне сохранения факторов сезонности и лишь частичным выходом бизнеса на новые рынки сбыта. Аналогичный период 2022 года значительно расходится с текущими реалиями; в частности, сокращение предложения на рынке логистики и закрытие рынка ЕС. Дополнительное давление на объемы продаж и цены оказало снижение производственной активности в большинстве регионов поставок, что отражается на результатах против года ранее. Если сравнить результаты с предыдущим кварталом, то выручка за вычетом проданных европейских заводов увеличилась на 10%, OIBDA за вычетом единоразовой корректировки (частичного прощения долга по приобретению ООО "Интер Форест Рус") выросла на 9%. Положительными факторами были восстановление цен на пиломатериалы и ослабление рубля относительно доллара и юаня, - отмечает эксперт. - Долговая нагрузка подскочила до уровня Чистый долг/EBITDA 7,9x, что по большей степени обусловлено падением EBITDA относительно первого квартала 2022 года. Пока мы сохраняем осторожный взгляд на акции в силу повышенного уровня долговой нагрузки, неопределенности вокруг будущих дивидендных выплат. Ключевыми драйверами роста выручки и OIBDA в следующих кварталах могут послужить сезонное увеличение спроса и восстановление цен на основную продукцию группы, а также возможное ослабление рубля".

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