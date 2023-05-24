.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ПСБ рекомендует обратить внимание на акции Татнефти и Роснефти в нефтегазовом секторе РФ
.
24 мая 2023 года 11:16
ПСБ рекомендует обратить внимание на акции Татнефти и Роснефти в нефтегазовом секторе РФ
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует инвесторам обратить внимание на акции "Татнефти" и "Роснефти" в российском нефтегазовом секторе, говорится в обзоре банка. "В условиях рекомендации совета директоров "Газпрома" не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год мы смотрим на нефтегазовый сектор РФ в поисках альтернатив", - пишут аналитики. Эксперты отмечают крепкий бизнес-профиль "Татнефти": у компании есть своя эффективная переработка, стабильный сбыт внутри страны и экспорт нефти по трубопроводу "Дружба". "Татнефть" не отказывалась от раскрытия информации по МСФО в 2022 году, а также выплатила дивиденды. В этом году компания приобрела турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit, что, как считают аналитики, позволит ей улучшить логистику и закрепиться на растущем турецком рынке. По их мнению, "Татнефть" заметно недооценена по сравнению с другими представителями отрасли. В то же время "Роснефть", как полагают аналитики, выглядит успешнее других компаний за счет ориентации на азиатских клиентов (большая часть поставок перенаправлена), также у нее выгодная позиция на быстрорастущем рынке Индии: является совладельцем третьего по мощностям НПЗ. Результаты за 2022 год оказались сильными, что создает хорошую базу для выплат акционерам: финальный дивиденд за прошлый год может составить 18,2 руб./акция. Долгосрочные позитивные ожидания по "Роснефти" сфокусированы на реализации масштабного проекта "Восток Ойл". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
.
24 мая 2023 года 19:55
Рубль завершил среду небольшим повышением к бивалютной корзине благодаря подготовке экспортеров к перечислению в бюджет налогов за май
Москва. 24 мая. Доллар США отыграл потери первой половины сессии и сумел слегка повыситься, евро подешевел на Московской бирже по итогам торгов среды. Рубль подрос к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам мая. читать дальше
.24 мая 2023 года 19:31
Москва. 24 мая. Рынок акций РФ после волатильных торгов в среду на фоне смешанных сигналов с внешних площадок завершил основные торги ростом во главе с бумагами Polymetal и финансовых компаний (Сбербанк закрыл дивидендный "гэп"), индекс Мосбиржи обновил максимум более чем за год. Аутсайдерами выступили бумаги "Магнита" из-за понижения их листинга на бирже, а также продолжающие дешеветь бумаги "Газпрома" после решения менеджмента не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год. читать дальше
.24 мая 2023 года 19:06
Котировки евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение цен UST
Москва. 24 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на продолжившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне сохраняющейся неопределенности относительно потолка госдолга США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились. читать дальше
.24 мая 2023 года 19:01
"Финам" сохраняет рейтинг ADS Ozon на уровне "покупать" с целевой ценой 1990 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста 11% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Ozon отчитался за I квартал 2023 года весомо лучше наших прогнозов, - отмечает аналитик Анна Буйлакова. -... читать дальше
.24 мая 2023 года 18:31
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Полюса" и Polymetal с целевой ценой 12000 руб. и 725 руб. за штуку соответственно, сообщается в аналитическом материале эксперта банка Дмитрия Смолина. Аналитик отмечает, что в конце прошлой недели западные ограничения... читать дальше
.24 мая 2023 года 18:08
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Dow Inc. с целевой ценой $65 за штуку, что предполагает потенциал роста 25% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Акции Dow входят в число наших фаворитов в сырьевом секторе. Dow - одна из ведущих... читать дальше
.24 мая 2023 года 17:44
Отчетность Ozon за 1К23 окажет поддержку его акциям в краткосрочной перспективе, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов. "Представленные результаты Ozon за 1К23 по МСФО оцениваем как сильные: компания превзошла ожидания по росту GMV и по скорректированному показателю... читать дальше
.24 мая 2023 года 17:20
"БКС Мир инвестиций" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций National Fuel Gas (NFG) с целевой ценой $76 за штуку, что предполагает потенциал роста 46% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. На взгляд экспертов, NFG представляет уникальную долгосрочную возможность для... читать дальше
.24 мая 2023 года 16:54
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рейтинг акций Palo Alto Networks на уровне "держать" на фоне отчета компании за III квартал 2023 финансового года, сообщается в обзоре инвестбанка. "Выручка выросла на 24% г/г и достигла $1,7 млрд, совпав с ожиданиями аналитиков. По чистой прибыли... читать дальше
.24 мая 2023 года 16:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 307,6 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,8%, стоп-приказ: 274,2 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что компания... читать дальше
.24 мая 2023 года 16:06
Котировки акций Сбербанка могут достичь отметки 300 руб. на горизонте года, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Акции Сбербанка закрыли дивидендный гэп, для этого им потребовалось всего 11 торговых дней. Ранее мы считали, что акции Сбербанка перед летним затишьем могут постепенно... читать дальше
.24 мая 2023 года 15:41
Рубль днем укрепляется в основных парах благодаря подготовке экспортеров к перечислению в бюджет налогов за май
Москва. 24 мая. Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам мая. читать дальше
.24 мая 2023 года 15:34
Риски дефолта и рецессии в США преувеличены, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Опасения инвесторов по поводу рецессии и дефолта в США преувеличены, - пишут Сергей Вахрамеев, Сергей Коныгин и Ольга Найденова. - Действительно, в американской экономике наблюдаются сейчас некоторые... читать дальше
.24 мая 2023 года 15:12
"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices с целью $119,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,4%, стоп-приказ: $103,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обратили внимание на... читать дальше
.24 мая 2023 года 14:48
"Магнит" может потерять статус "голубой фишки", полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Московская биржа" сообщила, что с 25 мая акции розничной сети "Магнит" будут переведены из первого в третий котировальный список. Фактически это приравнивает крупную компанию с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.