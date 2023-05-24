Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 24 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили сессию во вторник резким снижением из-за отсутствия определенности в отношении повышения лимита на госдолг США. Министр финансов США Джанет Йеллен накануне вновь заявила, что средства у ее ведомства, "с высокой вероятностью", закончатся в начале июня и, возможно, даже к 1 июня.

Тем временем во вторник стало известно, что продажи новых домов в США в апреле выросли на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 683 тыс. в пересчете на годовые темпы, обновив максимум с марта 2022 года. Согласно пересмотренным данным, в марте было реализовано 656 тыс. домов, а не 683 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в апреле до 665 тыс. с ранее объявленного мартовского уровня.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в среду вслед за резким снижением американских индексов накануне, вызванным отсутствием прогресса в переговорах госдолгу США. Падение Уолл-стрит спровоцировали растущие опасения по мере приближения к дате, когда у федерального правительства США закончатся средства и оно может объявить дефолт по госдолгу. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опускается на 0,7%, обновляя минимум почти за пять месяцев. Гонконгский индекс Hang Seng падает на 1%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял почти 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,5%. Вместе с тем южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавил 0,1%.

В свою очередь цены на нефть уверенно растут утром в среду после повышения по итогам двух предыдущих сессий. Трейдеры оценивают данные о динамике запасов в США. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск во вторник составила $77,63 за баррель, что на 1,03% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на 1,1%, до $76,84 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 1,22%, до $73,8 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов поднялась на 1,2%, до $72,91 за баррель.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на прошлой неделе запасы нефти в Штатах сократились на 6,8 млн баррелей. Рынок ожидал уменьшения на 525 тыс. баррелей. Минэнерго опубликует официальную статистику в 17:30 мск в среду. Кроме того, аналитики восприняли недавние заявления министра энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана как намек на то, что страны ОПЕК+ на заседании 4 июня могут рассмотреть возможность дальнейшего снижения добычи. На экономическом форуме в Катаре Бен Сальман предупредил нефтяных "медведей", что они могут понести убытки. "Я не обязан раскрывать свои карты, я не игрок в покер (...), но я бы просто посоветовал им (спекулянтам - ИФ) быть настороже", - отметил он.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 23 мая выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,037 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,007 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,02% и составил 109,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 858,1 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,45%), "СТМ-001Р-02" (+0,35%) и "Роснефть БО-05" (+0,1%), а в лидерах снижения - облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,54%), "ВЭБ.РФ-001Р-К400" (-0,41%) и "ГК Автодор-003Р-02" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 18 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,1% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,42% годовых. По займу предусмотрены квартальные купоны. Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с "не менее 20 млрд рублей" до 30 млрд рублей.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) завершило размещение облигаций 1-й серии на 400 млн рублей. Размещение 10-летнего выпуска началось 7 июня 2022 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Кроме того, ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 53-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ООО "Каршеринг Руссия", развивающее каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль", установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей в размере 12,7% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 13,32% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен с "не менее 1,5 млрд рублей" до 4,5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 26 мая.

Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002Р-23 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 5 млрд рублей в размере 9,6% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,83% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Техразмещение запланировано на 30 мая.

Сбербанк (MOEX: SBER) России с 10:00 мск 25 мая до 15:00 мск 26 мая проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002P-SBER44 индикативного объема. Ориентир ставки 1-го купона - около 9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере около 9,57% годовых. Купоны полугодовые. Техразмещение предварительно запланировано на 31 мая.

АО "Эталон-финанс" 25 мая начнет доразмещение облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала. Цене соответствует доходность к оферте в феврале 2026 года на уровне 13,91% годовых. Сбор заявок на допвыпуск прошел 23 мая. Дата погашения эмиссии - 3 февраля 2038 года. Компания разместила 15-летний основной выпуск объемом 8 млрд рублей в феврале текущего года по ставке квартального купона 13,7% годовых. В феврале 2026 года по облигациям запланирована оферта.

АО АПРИ "Флай Плэнинг" 25 мая начнет доразмещение выпуска облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5% от номинала. Основной выпуск 4-летних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через 2 года объемом 750 млн рублей эмитент разместил в начале мая. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Также предусмотрен ковенантный пакет.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" установило ставку 24-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 9% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов облигаций рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,5%. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 14-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-36-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.