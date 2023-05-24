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24 мая 2023 года 09:00

Рубль не продемонстрировал заметных изменений к доллару и юаню на старте торгов из-за влияния противоречивых факторов

Москва. 24 мая. Доллар США и юань не показали выраженной динамики на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль почти стабилен с учетом противоречивых сигналов с мировых рынков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 80,21 руб./$1 (+7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 3,85 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1 коп. - до 11,35 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен на старте торгов на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала. Нацвалюта ощущает поддержку со стороны сырьевого рынка, но, с другой стороны, находится под влиянием негатива на фондовых площадках.

Нефтяные котировки сохраняют положительную динамику на фоне заявлений министра энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана на экономическом форуме в Катаре. Во вторник он предупредил нефтяных "медведей", что они могут понести убытки. "Я не обязан раскрывать свои карты, я не игрок в покер (...), но я бы просто посоветовал им (спекулянтам - ИФ) быть настороже", - заявил он в преддверии июньского заседания ОПЕК+.

В Соединенных Штатах в свою очередь готовятся ко Дню поминовения, который традиционно считается началом так называемого "летнего автомобильного сезона" - периода пикового спроса на топливо в стране. В этом году праздник выпадает на 29 мая.

Участники рынка в среду ждут данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США за неделю.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $77,57 за баррель, что на 0,95% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,72 за баррель, что на 1,11% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду торгуются с негативным настроем: китайский CSI 300 опустился на 0,52%, японский Nikkei 225 снижается на 0,82%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,10%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,17%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,53%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 падает на 1,13%.

Американские фондовые индексы завершили резким снижением сессию во вторник из-за отсутствия определенности в отношении повышения лимита на госдолг США.

"Кажется, потолок госдолга - единственное, что волнует рынок", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь заявила накануне, что средства у ее ведомства, "с высокой вероятностью" закончатся в начале июня и, возможно, даже к 1 июня.

"Если соглашение не будет достигнуто, США могут перестать платить проценты по госдолгу, что приведет к взлету стоимости заимствований и будет иметь последствия для всей мировой экономики. В этом случае ожидаемая умеренная рецессия превратится в бурю, и доверию к финансовой системе США будет нанесен большой ущерб", - написала Сюзанна Стритер из Hargreaves Lansdown.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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