Рынок акций РФ во вторник вырос на бумагах ВТБ, Сбера и НОВАТЭКа, просел Газпром на дивидендных новостях

Москва. 23 мая. Рынок акций РФ во вторник завершил основные торги ростом индексов благодаря вечернему подъему нефти, лидерами роста выступили бумаги ВТБ, Сбербанка и "НОВАТЭКа", в то время как внешние фондовые площадки снизились из-за нерешенности вопроса с повышением потолка госдолга США и "ястребиных" заявлений представителей Федрезерва. Сдерживающим "быков" фактором также выступили просевшие бумаги "Газпрома" на фоне планов концерна не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2641,66 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1038 пунктов (+0,2%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 4,6%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 80,12 рубля (-0,03 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+3,4%), Сбербанка (+2,1% и +1,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-4,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,8%), "Газпрома" (-2,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

Согласно отчету "Газпрома" по МСФО, чистая прибыль концерна за 2022 год снизилась до 1,226 трлн рублей после 2,093 трлн рублей в 2021 году. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2022 года в дополнение к уже выплаченным за первое полугодие, сообщил эмитент.

Кроме того, "Газпром" (MOEX: GAZP) оценивает размер инвестиций группы на 2023 год в размере 3,056 трлн рублей после 2,258 трлн рублей в 2022 году, сообщается в отчете ПАО по международным стандартам.

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 2022 год для одобрения на годовом собрании акционеров - 81,94 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 69,78 рубля), сообщила компания.

Таким образом, финальный дивиденд компании составит 12,16 руб. на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июля. Ожидания рынка относительно финальных дивидендов "Газпром нефти" за 2022 год были сконцентрированы в широком диапазоне - от 6 до 16 рублей на акцию. В среднем прогнозировались на уровне 12 руб. на акцию, свидетельствовал консенсус-прогноз, составленный ранее "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков инвесткомпаний и банков.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, давление на рынок акций РФ во вторник оказали "тяжеловесные" акции "Газпрома", негативно отреагировавшие на рекомендацию менеджмента по дивидендам.

Умеренное снижение наблюдалось и на мировых площадках. Рынки продолжают внимательно следить за ситуацией с повышением потолка госдолга США, считает аналитик. Политики в Вашингтоне ведут активные и пока безрезультатные переговоры, одновременно успокаивая общественность обещаниями того, что компромисс будет вскоре достигнут.

В среду состоится выступление министра финансов США Джанет Йеллен, публикация протоколов майского заседания ФРС и вторая квартальная оценка американского ВВП. Прогноз по индексу МосБиржи на 24 мая - 2600-2700 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, рынок акций РФ продолжил движение в боковике, несмотря на пессимизм в акциях "Газпрома".

Акции Polymetal подешевели из-за снижения мировых цен на серебро и золото. Дополнительное давление на котировки Polymetal, считает аналитик, продолжает оказывать включение головной компании АО "Полиметалл" в санкционные списки США.

Акции "Газпрома", по его оценкам, увеличили волатильность на корпоративных новостях - публикации отчетности за 2022 год и решения совета директоров сохранить совокупный дивиденд за 2022 год на уровне промежуточных выплат за первое полугодие. Таким образом, годовому общему собранию акционеров рекомендовано утвердить отмену финальных дивидендов за прошлый год.

Хотя корпорация завершила год с чистой прибылью в 1,226 трлн руб. (-41,4% г/г), отмечает Чернов, в первом полугодии этот результат составлял 2,5 трлн руб., а во втором сменился чистым убытком в объеме 1,274 трлн руб. EBITDA составила 3,6 трлн руб., а соотношение "чистый долг/EBITDA" с 0,23x в первом полугодии увеличилось до 1,1x во втором.

"Финансовые результаты "Газпрома" мы считаем слабыми, однако сюрпризом это не стало. В прошлом году объемы экспорта российского газа в Европу резко сократились в связи с эмбарго и выводом из строя двух ниток "Северного потока". Поставки природного газа из РФ в страны дальнего зарубежья в прошлом году упали почти вдвое. В вышедшем в марте отчете по РСБУ за 2022 год было зафиксировано снижение прибыли на 72,2% г/г. После публикации этой статистики появились сомнения относительно того, что совет директоров даст рекомендацию по выплате дивидендов. В то же время оставалась надежда, что компания пойдет на эти выплаты для пополнения дефицита российского бюджета, ведь более 50% ее акций принадлежит государству", - отмечает аналитик.

"Газпром" также объявил об увеличении инвестиций в 2023 году до 3,06 трлн руб., что означает ускорение роста САРЕХ по сравнению с 13% по итогам 2022 года. В результате этого свободный денежный поток компании уменьшится, что дополнительно ограничит возможности дальнейших дивидендных выплат. "Пока компания наращивает инвестиции и сталкивается с серьезными проблемами, касающимися экспорта, мы не рекомендуем ее акции для инвестиций", - подытожил Чернов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+1,5%) во вторник подросли, несмотря на выданную в прошлую пятницу советом директоров рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2022 год. От "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,4%, до 7537 рублей), тем временем, уже на следующей неделе ждут рекомендации по дивидендам за I квартал текущего года. Весной этого года компания заплатила 465 руб. на бумагу за IV квартал 2022 года с доходностью около 6,2%.

Технические индикаторы как дневного, так и недельного графиков акций "ФосАгро" в целом позитивны, считает аналитик, и указывают лишь на некоторую краткосрочную перекупленность бумаг с рисками коррекции в район 7300-7400 руб. В остальном по акциям сохраняется умеренный оптимизм.

Акции Polymetal продолжили снижение после введения санкций со стороны США на прошлой неделе. Рекомендации менеджмента "Газпром нефти" и "Газпрома" по дивидендам за 2022 год стали разочарованием для инвесторов, констатирует Кожухова.

На зарубежных фондовых площадках во вторник настроения ухудшились ввиду отсутствия видимого прогресса в долговых переговорах США. Акции "Газпрома" обошлись незначительным снижением, но и ранее, судя по умеренной динамике акций концерна, участники не закладывали в цены возможность высоких дивидендов, отмечает аналитик.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, рост котировок нефти на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии стабилизировал акции сектора нефти и газа, но ситуацию в отраслевом индексе подпортили бумаги "Газпрома". Бумаги "Яндекса" скорректировались вниз после бурного роста на новостях об интересе к доле в компании со стороны ряда инвесторов, включая ВТБ.

Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил информацию о том, что банк входит в консорциум инвесторов, который планирует выкупить долю "Яндекса", напомнил аналитик. Детали Костин не раскрыл, но предположил, что сделка будет закрыта до конца года. Акции "Газпрома" подешевели после появления новости о том, что совет директоров компании решил не рекомендовать выплату финальных дивидендов за 2022 год.

"Мы допускали подобный вариант действий. Потери на европейском рынке и дополнительные налоги правительства РФ заметно ухудшают перспективы хороших дивидендных выплат концерном", - считает Кочетков.

Премьер министр РФ Михаил Мишустин, по словам аналитика, подтвердил на форуме в Шанхае, что РФ и КНР будут стремиться выполнить задачу по доведению товарооборота до $200 млрд в текущем году. В I квартале взаимный товарооборот уже превысил $51 млрд, при этом с марта существенно ускорились темпы поставок из КНР. Соответственно, наличие активного импорта препятствует устойчивому укреплению рубля.

Тем временем, министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в очередной раз предупредил нефтяных "медведей", что они могут вновь получить удар. По мнению аналитика, ситуация интересна тем, что 4 июня ОПЕК+ проведет совещание и могут быть приняты решения о дополнительном сокращении производства. Плюс к этому источники Reuters сообщают, что в правительстве РФ рассматривают вариант временной приостановки экспорта бензина, чтобы снизить ценовое давление на внутреннем рынке. То есть в дополнение к сокращению поставок нефти аналогичное может произойти с нефтепродуктами, отметил Кочетков.

Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei просел на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,04%, южнокорейский Kospi прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-1,3%) и США (индексы теряют 0,1-0,2%, Dow топчется на уровне понедельника).

Переговоры президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей Конгресса республиканца Кевина Маккарти в понедельник, по словам обеих сторон, были продуктивными, однако соглашение достигнуто не было. Тем временем дедлайн для повышения потолка госдолга приближается: министр финансов Джанет Йеллен заявила накануне, что средства у ее ведомства, "с высокой вероятностью", закончатся в начале июня и, возможно, даже к 1 июня.

Международный валютный фонд (МВФ) существенно улучшил прогноз для экономики Великобритании на 2023 год, отметив устойчивость как внутреннего спроса, так и предложения.

Согласно новому прогнозу МВФ, объем британского ВВП увеличится в этом году на 0,4%. В апреле организация ожидала снижения экономики страны на 0,3%. Таким образом, прогноз на текущий год был улучшен сразу на 0,7 процентного пункта.

На нефтяном рынке цены вечером выросли, трейдеры продолжают следить за ходом переговоров по вопросу увеличения лимита госзаимствований в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $77,29 за баррель (+1,7% и +0,5% в понедельник), июльская цена WTI - $73,41 за баррель (+1,9% и +0,5% накануне).

С начала текущего года цены на нефть снизились примерно на 10% на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления китайской экономики после снятия карантинных ограничений. Среди других факторов, сдерживающих подъем нефтяного рынка, - продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и сохранение высоких объемов экспорта российской нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-19,8%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-8,9%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-7,8%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-6,4%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-5,1%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-3,9%).

ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) (-2,4%) планирует увеличить чистую прибыль по РСБУ в 2023 году в 3,2 раза, до 1,295 млрд рублей, говорится в годовом отчете компании. Выручка компании, по ее планам, должна вырасти на 39,9%, до 6,734 млрд руб.

Выросли акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+20,3%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+16,3% и +5,8% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+11,6%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+8,8%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+5,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,6%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,8%), расписки MDMG (+3,1%).

Акции ПАО "Россети Юг" выросли после выхода сильного отчета за I квартал по МСФО: чистая прибыль достигла 1,54 млрд рублей, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

MD Medical Group (MOEX: MDMG) (MDMG), развивающая сеть клиник "Мать и дитя", объявила о намерении провести делистинг с Лондонской фондовой биржи. В опубликованном во вторник сообщении компании решение объясняется "длительной приостановкой торгов ГДР компании на Лондонской фондовой бирже и, как следствие, невозможностью инвесторов торговать ценными бумагами на бирже". Предполагается, что прекращение листинга вступит в силу с 22 июня.

Кроме бумаг "ФосАгро" подросли в секторе "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (+1,2%).

Экспорт удобрений из России во II-IV кварталах 2023 года может вернуться к уровню того же периода 2021 года, который являлся максимальным, считает глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Он также напомнил, что в 2021 году Россия экспортировала около 38 млн тонн удобрений.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 71,94 млрд рублей (из них 28,65 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,52 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,51 млрд рублей на акции ВТБ).