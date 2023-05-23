Рубль во вторник не изменился к доллару и евро в ожидании новых стимулов

Москва. 23 мая. Доллар США слегка опустился, евро, напротив, столь же незначительно подрос на Московской бирже по итогам вторника; рубль не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 80,14 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,7 руб./EUR1, подорожав на 1,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 0,3 копейки - до 83,09 рубля. Курс китайского юаня опустился на 3,6 копейки - до 11,34 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не изменился в основных парах по итогам вторника в ожидании новых стимулов. Участники большинства мировых рынков продолжают оценивать заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые расходятся во мнениях относительно дальнейшей траектории изменения процентных ставок, а также ждут новостей относительно решения проблемы потолка госдолга США.

Переговоры американского президента Джо Байдена и спикера Палаты представителей Конгресса США республиканца Кевина Маккарти в понедельник, по словам обеих сторон, были продуктивными, однако соглашения достигнуто не было. Тем временем дедлайн для повышения потолка госдолга приближается: министр финансов США Джанет Йеллен заявила накануне, что средства у ее ведомства "с высокой вероятностью" закончатся в начале июня и, возможно, даже к 1 июня.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард в понедельник заявил, что, по его мнению, американскому ЦБ необходимо поднять базовую процентную ставку еще дважды в этом году. "Я думаю, нам придется повысить ставку, чтобы оказать достаточное давление на инфляцию", - сказал Буллард на финансовом форуме в понедельник.

Его коллега из Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в интервью CNBC, что шансы на подъем ставки или ее сохранение на прежнем уровне по итогам июньского заседания Федрезерва примерно одинаковые. Днем ранее Кашкари заявил The Wall Street Journal, что готов поддержать паузу в цикле ужесточения политики Федрезерва.

Накануне вечером стало известно, что со следующего месяца должен заработать лимит на покупку валюты на внутреннем российском рынке при продаже "недружественными" иностранными компаниями активов в РФ. В понедельник Кремль опубликовал перечень поручений президента по итогам совещания по экономическим вопросам, которое прошло 11 апреля.

Согласно документу, правительство совместно с ЦБ РФ должны к 1 июня "обеспечить установление ежемесячного лимита в размере не более $1 млрд на покупку резидентами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ в целях последующего зачисления иностранной валюты на счета, открытые в расположенных за пределами территории РФ банках, для осуществления расчетов по сделкам, которые совершаются на основании разрешений правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, Банка России и (или) Минфина России".

Из этого правила могут быть исключения: поручение предусматривает возможность определить "при необходимости" перечень случаев, при которых лимит не применяется.

О планах ввести лимит в $1 млрд стало известно вскоре после совещания. "Лимит будет единый. Смысл именно в том, чтобы не было влияния на валютный рынок. То есть это значит, что, условно говоря, комиссия разрешила за такую-то сумму продать бизнес, но купить валюту можно в течение какого-то срока, чтобы лимит не нарушать", - пояснил принцип замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Практика регулирования валютообменных операций в рамках той или иной сделки, разрешения на которую выдает подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям во главе с министром финансов Антоном Силуановым, существует уже с прошлого года. Однако изначально она касалась только отдельных транзакций (например, ходатайство удовлетворялось с условием ограничения приобретения валюты на внутреннем рынке суммой не более $150 млн в сутки). Таким образом, приобретатели активов уходящих иностранцев, даже ограниченные в своих операциях персональным лимитом, могли при одновременном выходе на валютный рынок оказывать влияние на процессы курсообразования.

Хотя поручение по единому лимиту опубликовано только сейчас и формально вступит в силу только с июня, в отдельных решениях подкомиссии уже можно увидеть желание следовать этой логике. Так, разрешая 17 апреля сделку по покупке "Авилоном" российских активов концерна VW, власти, несмотря на небольшую ее сумму (всего 125 млн евро) все равно заложили ограничения на сумму дневных валютных операций - не более 50 млн евро в сутки, рассказывал источник "Интерфакса", знакомый с решением.

"Во вторник курс рубля к доллару находился вблизи отметки 80, в то время как цены на нефть удерживаются в плюсе выше $75 за баррель Brent. Фактором поддержки рубля стала подготовка компаний к налоговому периоду, пик которого придется на 29 мая. Президент России поручил установить к 1 июня лимит не более 1 млрд долларов в месяц на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для расчетов по сделкам с зарубежными компаниями. Это позволит сгладить эффект от выхода иностранного капитала. Локально рублевому укреплению препятствует внешний фон - повышенная неопределенность в ситуации с повышением потолка госдолга США и в отношении исхода президентских выборов в Турции (второй тур там состоится 28 мая). Страна является важным торговым и экономическим партнером России. По нашим оценкам, краткосрочно пара "доллар-рубль" может двигаться в диапазоне 78,5-80,5 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Мы позитивно оцениваем установление лимита для покупки иностранной валюты уходящими компаниями и видим в нем поддержку нашего прогноза укрепления рубля в направлении 73-75 за доллар на горизонте ближайших месяцев. Тактически укрепление может реализоваться по мере приближения налоговых дат в конце мая и июня, а также конверсии валюты для выплаты дивидендов со стороны экспортных компаний в течение июня-июля", - отмечают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"Рубль в понедельник не показывал ярко выраженную динамику, умеренно ослабившись по итогам дня. Вчера вечером было объявлено о введении месячного лимита в $1 млрд на операции с валютой в рамках продажи активов нерезидентов, что снижает риски ослабления рубля. Вчера также сообщалось о планируемом к концу июня уточнении ценового индикатива для определения нефтегазовых налогов, что может способствовать росту доходов бюджета. Сегодня курс пары "доллар-рубль" в моменте достигал 80,48 руб./$1, но в дальнейшем у рубля остается потенциал к укреплению", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть продолжают рост вечером во вторник на фоне заявлений министра энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии и в преддверии летнего автомобильного сезона в США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $77,28 за баррель, что на 1,7% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,83%, до $73,37 за баррель.

Министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман на экономическом форуме в Катаре во вторник предупредил нефтяных "медведей", что они могут понести убытки. "Я не обязан раскрывать свои карты, я не игрок в покер (...), но я бы просто посоветовал им (спекулянтам - ИФ) быть настороже", - заявил он в преддверии июньского заседания ОПЕК+.

В Соединенных Штатах, в свою очередь, готовятся ко Дню поминовения, который традиционно считается началом так называемого летнего автомобильного сезона - периода пикового спроса на топливо в стране. В этом году праздник выпадает на 29 мая.

Согласно еженедельному докладу министерства энергетики, товарные резервы бензина в США на неделе, завершившейся 12 мая, снизились на 1,38 млн баррелей - до 218,33 млн баррелей.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 мая на 22,86 копейки, до 80,1665 руб./$1, и увеличил курс евро на 5,39 копейки, до 86,5502 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 21,42 копейки по отношению к понедельнику и составил 80,1613 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК укрепился на 21,62 копейки и составил 80,1643 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 345,414 млн, из которых $386,137 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $959,277 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 10,82 копейки, до 86,5696 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 1,81 копейки, до 86,5343 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR487,046 млн, из которых EUR120,308 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR366,738 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 23 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,65 трлн рублей (при лимите 1,65 трлн рублей и спросе 2 трлн 419,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,4% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 16 мая, банки разместили 2 трлн 020 млрд рублей (при лимите 2 трлн 020 млрд рублей и спросе 2 трлн 473,6 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 4 базисных пунктов (б.п.) - до 7,44% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,63% годовых, ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 2 б.п. - до 7,85% годовых. В свою очередь, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 3 б.п. - до 8,54% годовых.

"В преддверии крупных платежей в бюджет Банк России сократил лимит на традиционном недельном депозитном аукционе до 1,65 трлн руб. (2 трлн руб. неделей ранее). Для основного депозитного аукциона сегодняшний лимит стал самым низким с начала ноября прошлого года, когда структурный профицит ликвидности сокращался до локально минимальных уровней. Однако несмотря на предстоящие платежи, банки почти не сократили объем средств в заявках на аукционе (2,4 трлн руб.) по сравнению с прошлой неделей (2,5 трлн руб.). Сохранение объема в заявках отражает комфортную ситуацию с рублевой ликвидностью у основных игроков перед налоговыми платежами. Однако заметное сокращение объема абсорбирования ликвидности со стороны ЦБ может свидетельствовать об усилении потребности в средствах у некрупных кредитных организаций", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.