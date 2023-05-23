Котировки евробондов РФ во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение цен UST

Москва. 23 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на продолжившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 71 базисный пункт - до 63,61% от номинала (их доходность выросла на 11 базисных пунктов, до 9,85% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 26 базисных пунктов - до 43,07% от номинала (его доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 12,94% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 68,61% от номинала (доходность - 8,87% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1 базисный пункт).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 6 базисных пунктов - до 44,89% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 36,37% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 50 базисных пунктов - до 46,08% от номинала (доходность снизилась на 32 базисных пункта и составила 26,56% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 37 базисных пунктов, подешевев до 42,23% от номинала (их доходность выросла на 21 базисный пункт, составив 22,07% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 10 базисных пунктов - до 90,82% от номинала (его доходность снизилась на 8 базисных пунктов и составила 32,77% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 2 базисных пункта, составив 65,91% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 23 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренное снижение.

Глобальные инвесторы продолжают оценивать перспективы переговоров о повышении госдолга США. Переговоры президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей Конгресса республиканца Кевина Маккарти в понедельник, по словам обеих сторон, были продуктивными, однако соглашения достигнуто не было. Тем временем дедлайн для повышения потолка госдолга приближается: министр финансов Джанет Йеллен заявила накануне, что средства у ее ведомства, "с высокой вероятностью", закончатся в начале июня и, возможно, даже к 1 июня.

"Если соглашение не будет достигнуто, США могут перестать платить проценты по госдолгу, что приведет к взлету стоимости заимствований и будет иметь последствия для всей мировой экономики. В этом случае ожидаемая умеренная рецессия превратится в бурю, и доверию к финансовой системе США будет нанесен большой ущерб", - написала Сюзанна Стритер из Hargreaves Lansdown.