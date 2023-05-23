"БКС МИ" повысил целевую цену TJX до $95

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций американского ритейлера TJX Companies с $92 до $95 за штуку, что предполагает потенциал роста 21% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомапнии.

Рекомендацию сохранена на уровне "покупать".

"17 мая TJX Cos. отчиталась за финансовый 1К23. Прибыль составила $0,76 и превзошла наши оценки ($0,68) и консенсус-прогноз ($0,72). Совокупные продажи оказались немного ниже консенсуса: $11,78 млрд против $11,82 млрд. На телеконференции по итогам квартала CEO Эрни Херрман отметил хороший старт во втором квартале и обратил внимание на "феноменальные" возможности компании в приобретении товаров по сниженным ценам. На фоне превзошедших ожидания результатов за 1К23 и несмотря на понижение оценки прибыли на акцию (EPS) на 2К23 с $0,77 до $0,74 мы повышаем прогноз на финансовый 2024 год c $3,42 до $3,48", - отмечают аналитики "БКС МИ".

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