Отсутствие финального дивиденда Газпрома связано с убытком во II полугодии - "Финам"

Отсутствие финального дивиденда "Газпрома" связано с убытком во II полугодии, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

"Газпром" представил отчётность по МСФО за 2022 год. Выручка компании выросла на 14% г/г до 11,7 трлн руб., скорректированная EBITDA при этом снизилась на 1% г/г до 3,6 трлн руб., а скорректированная чистая прибыль - на 12% г/г до 2,2 трлн руб., отмечается в комментарии.

"Главной новостью, конечно, стала рекомендация СД не выплачивать дивиденды за II полугодие, хотя мы ожидали выплаты 4,7 руб. на акцию, а консенсус ожидал 7,6 руб., - пишет эксперт. - В отличии от прошлого года в этот раз "Газпром" не стал отходить от своей дивидендной политики. Размер промежуточных дивидендов составил 55% от скорректированной чистой прибыли за весь год - больше предусмотренных дивидендной политикой 50%. Иначе говоря, отсутствие финальных выплат связано с неожиданным убытком "Газпрома" во втором полугодии, который был вызван дополнительным НДПИ объёмом 1,25 трлн руб.".

В базовом сценарии аналитик полагает, что по итогам 2023 года "Газпром" продолжит придерживаться своей дивидендной политики и размер выплат, по прогнозам Кауфмана, составит 16,6 руб. на акцию (10% доходности).

"Однако на горизонте 2-3 лет мы видим риски роста коэффициента "Чистый долг/EBITDA" выше 2,5х на фоне нулевого свободного денежного потока в 2022 году и отсутствий перспектив по его увеличению в 2023 году, - указывает аналитик. - В случае роста долговой нагрузки выше порогового значения в 2,5х дивидендная политика "Газпрома" предусматривает возможность снижения нормы выплат или отказ от дивидендов. На этом фоне мы сохраняем умеренно негативный взгляд на акции газового гиганта и не ожидаем восстановления его акций в среднесрочной перспективе".

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