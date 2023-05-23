"Финам" сохраняет умеренно негативную оценку акций "Газпром нефти" с прогнозной стоимостью на уровне 449 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"Совет директоров "Газпром нефти" во вторник рекомендовал выплатить 12,16 руб. на акцию в виде дивидендов за 4К22 (доходность выплаты может составить 2,3%). Размер дивиденда оказался близок на нашему прогнозу в 14 руб. и практически совпал с консенсусом, ожидавшим выплаты в 12 руб.. Несмотря на близость дивиденда к прогнозным значениям, рынок отреагировал на новость негативно. На наш взгляд, это связано с тем фактом, что на фоне проблем "Газпрома" некоторые инвесторы ждали роста нормы выплат "Газпром нефти" выше 50% скорректированной чистой прибыли. Однако, по нашим оценкам, размер выплат соответствует дивидендной политике и роста нормы выплат не случилось, - указывает эксперт. - При этом привлекательные выплаты за 9 месяцев (69,8 руб. на акцию) во многом были связаны с аномально высокой маржинальностью переработки в первой половине прошлого года. Из-за корректировки демпферного механизма и более низких мировых цен на нефть в 2023 году мы ждем снижение дивидендов "Газпром нефти" до 45-55 руб. на акцию".

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