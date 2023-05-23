Рубль днем дешевеет к доллару и подрастает к евро, отыгрывая динамику этих валют на рынке Forex

Москва. 23 мая. Доллар США немного подрастает, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже во вторник днем; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 80,2 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,45 руб./EUR1, подешевев на 24 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,3 копейки - до 83,01 рубля. Курс китайского юаня опустился на 1,6 копейки - до 11,36 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренную разнонаправленную динамику к доллару и евро в ходе дневных торгов на фоне укрепления американской валюты в основных парах, в том числе, в паре с евро на рынке Forex. Участники глобального рынка оценивают заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые расходятся во мнениях относительно дальнейшей траектории изменения процентных ставок, а также ждут новостей относительно решения проблемы потолка госдолга США.

Переговоры американского президента Джо Байдена и спикера Палаты представителей Конгресса США республиканца Кевина Маккарти в понедельник по словам обеих сторон были продуктивными, однако соглашения достигнуто не было. Тем временем дедлайн для повышения потолка госдолга приближается: министр финансов США Джанет Йеллен заявила накануне, что средства у ее ведомства "с высокой вероятностью" закончатся в начале июня и, возможно, даже к 1 июня.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард в понедельник заявил, что, по его мнению, американскому ЦБ необходимо поднять базовую процентную ставку еще дважды в этом году. "Я думаю, нам придется повысить ставку, чтобы оказать достаточное давление на инфляцию", - сказал Буллард на финансовом форуме в понедельник.

Его коллега из Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в интервью CNBC, что шансы на подъем ставки или ее сохранение на прежнем уровне по итогам июньского заседания Федрезерва примерно одинаковые. Днем ранее Кашкари заявил The Wall Street Journal, что готов поддержать паузу в цикле ужесточения политики Федрезерва.

Накануне вечером стало известно, что со следующего месяца должен заработать лимит на покупку валюты на внутреннем российском рынке при продаже "недружественными" иностранными компаниями активов в РФ. В понедельник Кремль опубликовал перечень поручений президента по итогам совещания по экономическим вопросам, которое прошло 11 апреля.

Согласно документу, правительство совместно с ЦБ РФ должны к 1 июня "обеспечить установление ежемесячного лимита в размере не более $1 млрд на покупку резидентами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ в целях последующего зачисления иностранной валюты на счета, открытые в расположенных за пределами территории РФ банках, для осуществления расчетов по сделкам, которые совершаются на основании разрешений правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, Банка России и (или) Минфина России".

Из этого правила могут быть исключения: поручение предусматривает возможность определить "при необходимости" перечень случаев, при которых лимит не применяется.

О планах ввести лимит в $1 млрд стало известно вскоре после совещания. "Лимит будет единый. Смысл именно в том, чтобы не было влияния на валютный рынок. То есть это значит, что, условно говоря, комиссия разрешила за такую-то сумму продать бизнес, но купить валюту можно в течение какого-то срока, чтобы лимит не нарушать", - пояснил принцип замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Практика регулирования валютообменных операций в рамках той или иной сделки, разрешения на которую выдает подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям во главе с министром финансов Антоном Силуановым, существует уже с прошлого года. Однако изначально она касалась только отдельных транзакций (например, ходатайство удовлетворялось с условием ограничения приобретения валюты на внутреннем рынке суммой не более $150 млн в сутки). Таким образом, приобретатели активов уходящих иностранцев, даже ограниченные в своих операциях персональным лимитом, могли при одновременном выходе на валютный рынок оказывать влияние на процессы курсообразования.

Хотя поручение по единому лимиту опубликовано только сейчас и формально вступит в силу только с июня, в отдельных решениях подкомиссии уже можно увидеть желание следовать этой логике. Так, разрешая 17 апреля сделку по покупке "Авилоном" российских активов концерна VW, власти, несмотря на небольшую ее сумму (всего 125 млн евро) все равно заложили ограничения на сумму дневных валютных операций - не более 50 млн евро в сутки, рассказывал источник "Интерфакса", знакомый с решением.

"Мы позитивно оцениваем установление лимита для покупки иностранной валюты уходящими компаниями и видим в нем поддержку нашего прогноза укрепления рубля в направлении 73-75 за доллар на горизонте ближайших месяцев. Тактически укрепление может реализоваться по мере приближения налоговых дат в конце мая и июня, а также конверсии валюты для выплаты дивидендов со стороны экспортных компаний в течение июня-июля", - отмечают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"Рубль в понедельник не показывал ярко выраженную динамику, умеренно ослабившись по итогам дня. Вчера вечером было объявлено о введении месячного лимита в $1 млрд на операции с валютой в рамках продажи активов нерезидентов, что снижает риски ослабления рубля. Вчера также сообщалось о планируемом к концу июня уточнении ценового индикатива для определения нефтегазовых налогов, что может способствовать росту доходов бюджета. Сегодня курс пары "доллар-рубль" в моменте может достигать 80,5 руб./$, но в дальнейшем у рубля остается потенциал к укреплению", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Российская валюта сегодня торгуется нейтрально по отношению к доллару США. Котировки остаются в узком диапазоне 79,5-81 руб./$1. На валютном рынке наблюдается относительная безыдейность, в том числе, на этом фоне снижается торговая активность. Среди факторов поддержи рубля на этой неделе можно выделить подготовку экспортеров к выплате НДПИ в конце месяца. Пик налоговых выплат придется на 29 мая", - говорит аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Цены на нефть ускорили рост днем во вторник после новостей о сокращении добычи в Норвегии в помесячном выражении.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составляет $76,79 за баррель, что на 1,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,17%, до $72,9 за баррель.

Согласно предварительным данным Норвежского нефтяного директората, страна в апреле сократила добычу нефти на 1,4% по сравнению с предыдущем месяцем, до 1,808 млн баррелей в сутки (б/с). Общая добыча углеводородов снизилась на 1,1% месяц к месяцу, до 2,035 млн б/с. В годовом выражении, однако, показатели выросли на 8,7% и 9,5% соответственно.

Между тем власти Шри-Ланки подписали соглашение о поставках топлива с Sinopec. Контракт позволит китайской нефтяной компании выйти на розничный рынок страны, которая уже более года испытывает дефицит топлива, указывает MarketWatch.

Sinopec сможет ввозить, хранить, распространять и продавать нефтепродукты, а также получит право управлять 150 автозаправочными станциями (АЗС) в течение 20 лет и инвестировать в 50 новых АЗС.

Банк России во вторник, 23 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,65 трлн рублей (при лимите 1,65 трлн рублей и спросе 2 трлн 419,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,4% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 16 мая, банки разместили 2 трлн 020 млрд рублей (при лимите 2 трлн 020 млрд рублей и спросе 2 трлн 473,6 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 4 базисных пунктов (б.п.) - до 7,44% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,63% годовых, ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 2 б.п. - до 7,85% годовых. В свою очередь, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 3 б.п. - до 8,54% годовых.