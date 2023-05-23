"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции Fortive Corp. на фоне хороших показателей бизнеса эмитента, сообщается в обзоре аналитиков.

"За последние три месяца бумаги эмитента отставали от широкого рынка, но показатели бизнеса хорошие: рост скорректированной прибыли за 1К23 составил 7% по сравнению с прошлым годом, что выше ожиданий. Мы полагаем, что фактические показатели Fortive превысят консервативную оценку менеджмента в 2023 году. На наш взгляд, недавняя слабая динамика в акциях компании - хорошая возможность для покупки", - указывают аналитики.

Fortive поставляет профессиональные продукты, ПО и услуги на различные рынки. Портфель бизнесов компании выстроен в соответствии с долгосрочными трендами: регулирование, безопасность и соблюдение принципов ESG (забота об экологии, решение социальных проблем, корпоративное управление); автоматизация и цифровизация, решоринг(возвращение в страну производства) и повсеместная электрификация.

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