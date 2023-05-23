Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Walmart до $160

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Walmart Inc. со $155 до $160 за штуку, сообщается в материале старшего аналитика инвестиционной компании Севака Араратяна.

"Мы в целом нейтрально оцениваем отчетность Walmart за первый квартал. Основным положительным моментом стали подвижки в решении проблем с излишними запасами, а также заметное повышение операционной прибыли. Кроме того, компании удается привлечь в свои магазина домохозяйства с доходом выше $100 тыс. в год, что является положительным моментом. В то же время рост продаж обеспечивается в основном за счет продуктов питания, а реализация дискреционных товаров продолжает сокращаться, что негативно сказывается на маржинальности бизнеса ритейлера, - указывает эксперт. - Walmart совместно с другими крупными розничными сетями пытаются добиться от производителей продовольствия ограничения роста цен, стремясь к восстановлению маржинальности. Менеджмент компании настроен оптимистично и, несмотря на неопределенную ситуацию в экономике, поднял прогноз прибыли на год. Мультиканальная модель продаж позволяет компании сохранять гибкость для решения этой задачи. Мы полагаем, что, несмотря на замедление роста продаж, Walmart удастся реализовать свои планы".

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