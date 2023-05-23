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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" повысил целевую цену акций Walmart до $172
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23 мая 2023 года 13:11
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Walmart до $172
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Walmart Inc. со $165 до $172 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Потенциал роста котировок акций составляет 15% от текущих уровней. "Рост прибыли Walmart за финансовый 1К24 составил 13% до $1,47/акц., что выше нашего прогноза ($1,27). Выручка увеличилась на 8% до $152,3 млрд, что также выше нашей оценки ($147 млрд). Онлайн-продажи подскочили на 26%. Компания повысила годовой прогноз прибыли до $6,1-6,2 с $5,9-6,05. Инвестиции в цепочки поставок, технологии и партнерства помогут компании повысить рентабельность при уже неплохих показателях. Катализаторами роста станут оптимизация ассортимента, привлечение клиентов за счет Walmart+, развитие в смежных областях, продажа рекламы. Покупатели вынуждены больше тратить на еду и меньше - на мебель, электронику, и одежду, что позитивно для рентабельности Walmart", - пишут аналитики "БКС МИ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-WALMART-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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