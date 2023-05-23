Инвесторам стоит обратить внимание на акции Alphabet - БКС Экспресс

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Alphabet Inc., считает эксперт БКС Экспресс Евгений Калянов.

Аналитик отмечает, что бумаги технологического гиганта Google с начала мая пользуются повышенным спросом и уже набрали в цене около 17%. По его мнению, есть следующие причины для покупки бумаг:

- Эмитент - один из крупнейших бигтехов, с капитализацией в $1,6 трлн. Входит в пятерку самых дорогих компаний в мире и обладает всемирно известным брендом. Компания имеет акции двух классов (класс А и класс С), оба из них представлены в индексе S&P 500, и в совокупности вес бумаг в главном барометре фондового мира США составляет 3,8%.

- Компания занимает ведущие позиции в области новых разработок для мобильных технологий, облачных сервисов, аналитики данных, искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Большую часть выручки бизнес формирует за счет интернет-рекламы. Сильным драйвером для роста акций выступает активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Применение технологий ИИ увеличивает размер адресуемого рынка. Ожидается, что мировой рынок корпоративного ИИ, активным игроком которого является Google, будет расти с темпом в 34,1% в год до 2030 года.

- Сильные финансовые результаты.

- Прошла крупная коррекция: под давлением цикла роста процентных ставок в США акции технологической компании испытали сильную коррекцию, которая продлилась с конца 2021 года по начало 2023 года; часть коррекции уже выкуплена рынком, но до уровней максимумов котировки еще отстают на 20%.

- Акции технологических компаний наиболее чувствительны к изменению процентных ставок, инвесторы уже закладывают в котировки ожидания по изменению процентных ставок. "На недельном графике видим, как акции, оттолкнувшись от 200-периодной средней, сформировали динамично растущий тренд. На доминирование покупателей и присутствие набирающего силу тренда указывает индикатор ADX. MACD подтверждает присутствие восходящей динамики. Стоит ожидать роста цены бумаг до уровня сопротивления на $144 (+14%)", - указывает Калянов.

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