"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать бумаги TCS Group с целью 3200 руб

"КИТ Финанс Брокер" досрочно закрыл торговую спекулятивную идею "покупать GDR TCS Group с целевой ценой 3200 руб. за штуку", открытую 23 ноября, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"TCS Group опубликовал ожидаемо сильные результаты за I кв. 2023 года по РСБУ. Чистая прибыль банка за квартал составила 13,4 млрд руб. Сравнить результаты с прошлым годом нет возможности из-за отсутствия отчёта за 1К22. Тем не менее, показатели вернулись на уровни 2021 года. На фоне этого котировки в понедельник выросли более чем на 6%, а во вторник на открытии торгов дошли до нашего целевого ориентира - 3200 руб. Считаем целесообразно фиксировать прибыль. Доходность идеи: +16,36%", - отмечает аналитик Дмитрий Баженов.

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