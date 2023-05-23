"Финам" сохраняет рейтинг бумаг "Русагро" на уровне "лучше рынка", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Буйлаковой.

"Результаты "Русагро" за 1К23 не самые впечатляющие, но в большей мере связаны с переносом продаж в ожидании более хороших условий, укреплением рубля и снижением цен на продовольствие по сравнению с высокой базой 1 кв. 2022 года, нежели чем с проблемами в операционный деятельности, в связи с чем мы сохраняем положительное видение бизнеса "Русагро", - пишет эксперт.

На звонке с инвесторами менеджмент отметил, что слабые продажи сельхоз сегмента будут компенсированы в следующих кварталах 2023 года, а рентабельность сегмента можно ожидать на уровне исторических значений (средняя маржа скорр. EBITDA сегмента составляла 28% в 2017 - 2022 годах, по расчетам аналитиков "Финама").

"Положительно оцениваем увеличение прозрачности отчетности: эмитент вернулся к детализации финансовых результатов сегментов - в прошлом году "Русагро" в квартальных отчетах ограничивалась разбивкой выручки по сегментам, но не по EBITDA, - подчеркивается в комментарии. - В котировках цен расписок "Русагро" включен негатив, связанный с зарубежной пропиской компании и невозможностью выплаты дивидендов. "Переезд" в дружественную юрисдикцию придаст бумагам виток позитива".

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