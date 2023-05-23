Финрезультаты за 1К23 говорят о восстановлении бизнеса Московской биржи - "Открытие Инвестиции"

Финансовые результаты за I кв. 2023 года говорят о восстановлении бизнеса "Московской биржи", считает аналитик "Открытие Инвестиции" Алексей Корнилов.

"Московская биржа" предоставила достаточно хорошие результаты за I квартал 2023 года, - отмечает эксперт. - Ключевой сегмент - комиссионные доходы - почти восстановился до предкризисных значений. Если сравнивать с I кварталом 2021 года, то комиссионные доходы даже увеличились на 7,6%. Продолжается активный рост брокерских счетов, что послужит хорошей базой для формирования будущих доходов. Нетипично высокие процентные доходы вызывают настороженность. По сравнению с I кварталом 2021 года процентные доходы увеличились примерно в 4,3 раза и теперь составляют более половины от общих доходов".

Увеличение процентных доходов, на взгляд Корнилова, можно считать разовым событием, связанным с остатками на спецсчетах. Но в будущем эти остатки могут быть переведены, что негативно отразится на получаемом процентном доходе. "Таким образом, говорить о двузначном росте прибыли приходится с оговорками, хотя более уверенно можно констатировать восстановление бизнеса", - заключает аналитик инвесткомпании.

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