Возможно умеренное снижение цен длинных ОФЗ на торгах во вторник - ПСБ

Возможно умеренное снижение цен длинных рублевых гособлигаций и рост доходности индекса RGBI на несколько базисных пунктов на торгах во вторник перед недельными аукционами Минфина по размещению нового госдолга (среда, 24 мая), полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

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