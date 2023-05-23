Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 23 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник разнонаправленными изменениями: Dow Jones опустился, S&P 500 и Nasdaq Composite подросли, при этом Nasdaq Composite поднялся до самой высокой отметки с августа прошлого года. Публикаций важных статистических показателей в понедельник не было. Инвесторы ждали свежих новостей относительно ситуации вокруг повышения лимита госдолга США и оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что хотел бы увидеть еще два повышения базовой процентной ставки в этом году. "Я думаю, нам придется повысить базовую ставку, чтобы оказать достаточное понижательное давление на инфляцию", - сказал он на финансовом форуме в понедельник. Между тем его коллега из Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в интервью CNBC, что шансы на подъем ставки или ее сохранение на прежнем уровне по итогам заседания Федрезерва в июне примерно одинаковые.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся без единой динамики во вторник, при этом рынки Японии, материкового Китая и Гонконга снижаются. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 0,42%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК вырос на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет менее 0,1% вслед за подъемом энергетического сектора.

Инвесторы оценивают заявления представителей Федеральной резервной системы, которые расходятся во мнении относительно дальнейшей траектории изменения процентных ставок, а также ждут новостей относительно решения проблемы потолка госдолга США. Переговоры президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей Конгресса республиканца Кевина Маккарти в понедельник, по словам обеих сторон, были продуктивными, однако соглашения достигнуто не было. Тем временем дедлайн для повышения потолка госдолга приближается: министр финансов Джанет Йеллен заявила накануне, что средства у ее ведомства, "с высокой вероятностью", закончатся в начале июня и, возможно, даже к 1 июня.

В свою очередь цены на нефть умеренно поднимаются во вторник утром, трейдеры продолжают следить за ходом переговоров по вопросу увеличения лимита госзаимствований в США. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск во вторник составила $76,32 за баррель, что на 0,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на 0,5%, до $75,99 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,51%, до $72,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов поднялась на 0,5%, до $72,05 за баррель.

С начала текущего года цены на нефть снизились примерно на 10% на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления китайской экономики после снятия карантинных ограничений. Среди других факторов, сдерживающих подъем нефтяного рынка, - продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и сохранение высоких объемов экспорта российской нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 22 мая практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,36 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,577 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,22% (в основном за счет заметного падения котировок облигаций "Роснефть-002Р-03") и составил 109,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (20-22 мая) потерял 0,15%, опустившись до 858,05 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Роснефть-002Р-03" (-4,3%), "Роснефть-002Р-06" (-0,53%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,18%), а в лидерах повышения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-К400" (+0,5%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,36%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что холдинг "Селигдар" (MOEX: SELG) разместил 2 млн 226 тыс. 146 облигаций или 92,76% выпуска серии GOLD01 на 11,04 млрд рублей. Итоговый объем размещения почти в 4 раза превысил первоначально заявленный - 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 апреля. Размещение займа продолжалось с 7 апреля по 19 мая. Номинальная стоимость каждой облигации серии GOLD01, рассматриваемой в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота. Денежный эквивалент номинала рассчитывается в рублях на основе учетной цены на золото Банка России - таким образом, номинал одной облигации составил 4 тыс. 961 рубль. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,5% годовых. Купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001SLZ объемом 60 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ПАО "ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) установило размер премии к RUONIA по 5-летним облигациям серии БО-09 объемом 60 млрд рублей на уровне 1,3% годовых. По займу предусмотрены ежеквартальные переменные купоны, они будут рассчитываться по формуле: среднее значение RUONIA плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая. По итогам букбилдинга компания увеличила объем размещения с "не менее 30 млрд рублей" до 60 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 24 мая.

Альфа-банк 23 мая с 11:00 до 16:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-23 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 9,6-9,7% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,83-9,94% годовых. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 30 мая.

ООО "Газпром капитал" 24 мая c 10:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 5-летний выпуск облигаций серии БО-001Р-06 объемом 45 млрд рублей. Ориентир доходности - премия 105 базисных пунктов к кривой бескупонной доходности на сроке 4,75 года. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и оферта через 4,75 года. Техразмещение запланировано на 30 мая.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 24 мая планирует начать размещение дополнительного выпуска N2 облигаций серии 001Р-26 объемом 1 млрд рублей. Цена доразмещения составит 101,75% от номинала. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 22 июня или дата размещения последней облигации дополнительного выпуска N2. Размещение основного выпуска на 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет завершилось в апреле текущего года. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 10% годовых, объявлена оферта с исполнением в октябре 2026 года. 19 мая ГПБ доразместил выпуск на 1 млрд рублей по цене 101,55% номинала.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") 24 мая планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска 3-летних социальных облигаций с поручительством ДОМ.РФ 5-й серии объемом 15 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 140 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны будут выплачиваться 15 ноября и 15 мая ежегодно. Техразмещение запланировано на 26 мая.

ГК "Автодор" 2 июня начнет размещение облигаций серии БО-004Р-02 объемом 1,8 млрд рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель облигаций - Минфин РФ. Срок обращения займа - 24,5 года, предусмотрена амортизация спустя 2,5 года после начала обращения бумаг. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3% годовых.

Кроме того, ГК "Автодор" 1 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать книгу заявок на 5-летний выпуск облигаций серии БО-004P-04 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 150 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 3 года. Техразмещение запланировано на 6 июня.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 13-16-го купонов биржевых облигаций серии 001P-01R объемом 15 млрд рублей на уровне 9,05% годовых. Первый купонный период составил 242 дня, 2-30-й купоны - полугодовые. Срок погашения бумаг - 15 лет и 2 месяца. По выпуску 30 мая предстоит оферта.

ПАО "Федеральная сетевая компания-Россети" определило ставку 39-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 3,31% годовых. Компания в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Объем облигаций 34-й серии - 14 млрд рублей, 30-й серии - 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта.

Совкомбанк установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-05 в размере 8% годовых. Банк в декабре 2017 года разместил 10-летние облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей. Ставка текущего купона - 6,9% годовых. По выпуску 6 июня предстоит исполнение оферты. С учетом досрочных погашений после наступления ковенанты, объем выпуска в обращении составляет 9,98 млрд рублей.

ООО "Инвестиционная группа "Инсайт" установило ставку 2-го купона облигаций 1-й серии на уровне 12,5% годовых. Компания в конце февраля текущего года завершила размещение 5-летних бондов 1-й серии номинальным объемом 53 млрд рублей, реализовав 20,75% выпуска на 11 млрд рублей. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,5% годовых. Ставки 2-3-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%.

ООО "Роял капитал" установило ставку 5-12-го купонов облигаций серии БО-П07 на уровне 15% годовых. Компания разместила 3-летние облигации серии БО-П07 объемом 100 млн рублей в июле 2022 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 2 июня 2023 года.