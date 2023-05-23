Рубль, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 79-80,5 руб./$1 во вторник - ПСБ

Рубль, скорее всего, продолжит проторговывать диапазон 79-80,5 руб./$1 во вторник, явных драйверов к формированию направленной динамики в настоящее время не наблюдается, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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