Возможно укрепление рубля до 78-79 руб./$1 в ближайшие дни - БКС Экспресс

Возможно незначительное укрепление рубля по отношению к доллару США к уровням 78-79 руб./$1 в ближайшие дни ввиду налогового периода и при стабильном внешнем фоне, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Из важных моментов отметим, что Владимир Путин поручил к 1 июня установить лимит не более $1 млрд в месяц на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для расчетов по сделкам с иностранными компаниями. Эта мера позволит сгладить эффект от выхода иностранного капитала. То есть не будет крупных концентрированных операций по покупке валюты на открытом рынке, которые бы могли сильно влиять на курс. Вероятно, ранее такие кейсы имели место", - указывает аналитик в комментарии.

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