Рост цены нефти выше $80/барр. на горизонте месяца более вероятен, чем снижение - БКС Экспресс

Рост котировок нефти марки Brent выше $80 за баррель на горизонте месяца более вероятен, чем их снижение, дефицит поставок может усугубиться с наступлением высокого автомобильного сезона, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

Нефть подросла в начале недели, несмотря на распродажи в первой половине понедельника - повышение цен на бензин в США указывает на сезонное укрепление спроса и поддерживает сырье, в ближайшие недели новые признаки сильного потребления со стороны транспортного сектора должны обеспечить котировкам позитивную динамику, считает аналитик.

"Уровень предложения остается сдержанным. Страны ОПЕК+, включая Россию, с начала месяца обещали сократить добычу на 1,7 млн б/с к февральским уровням. Наблюдатели из инвестбанков отмечают, что обязательства исполняются. МЭА ждет большой дефицит до 2 млн б/с во второй половине года, что создает предпосылки для более высоких цен", - указывает Зельцер в комментарии.

"Фьючерсы на нефть марки Brent уже несколько дней торгуются вокруг $76 за баррель. Потенциал для роста есть, но участники рынка опасаются системных рисков и пока проявляют осторожность. Широкий торговый диапазон $74-78 за баррель может оставаться актуальным в ближайшие дни. На горизонте месяца вероятности смещены в пользу роста выше $80, поскольку на физических рынках сохраняется дефицит поставок, который может усугубиться с наступлением высокого автомобильного сезона", - прогнозирует эксперт.

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