Nasdaq достиг максимума за 9 месяцев

Индексы США завершили торги без единой динамики в понедельник. Фондовые индексы Японии, Китая и Гонконга снижаются на торгах во вторник. Цены на нефть слабо поднимаются во вторник.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник разнонаправленными изменениями.

Dow Jones и S&P 500 опустились, при этом Nasdaq Composite поднялся до самой высокой отметки с августа прошлого года, сообщает MarketWatch.

Публикаций важных статистических показателей в понедельник не было. Инвесторы ждали свежих новостей относительно ситуации вокруг повышения лимита госдолга США и оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы.

"Потолок долга находится в центре внимания рынка, учитывая близость к дате", после которой у министерства финансов могут закончиться средства, что может грозить дефолтом по госдолгу, сказал управляющий Brandywine Global Investment Management Джек Макинтайр.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что хотел бы увидеть еще два повышения базовой процентной ставки в этом году. "Я думаю, нам придется повысить базовую ставку, чтобы оказать достаточное понижательное давление на инфляцию", - сказал он на финансовом форуме в понедельник.

Между тем его коллега из Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в интервью CNBC, что шансы на подъем ставки или ее сохранение на прежнем уровне по итогам заседания Федрезерва в июне примерно одинаковые.

Цена бумаг PacWest Bancorp. за день подскочила почти на 20%. Региональный банк сообщил о продаже портфеля из 74 кредитов, выданных строительным компаниям, на сумму порядка $2,6 млрд фирме Kennedy-Wilson Holdings. Та же компания купит еще один портфель из шести кредитов на $363 млн.

Котировки акций Greenhill & Co. Inc. взлетели более чем вдвое (на 116%) на новости о том, что этот инвестбанк покупает японская Mizuho Financial Group за $550 млн.

Между тем бумаги ряда чипмейкеров снизились на новости о том, что Управление по вопросам киберпространства Китая запретило ведущим производителям компьютерного оборудования страны покупать продукцию Micron Technology (SPB: MU), крупнейшего производителя чипов памяти в США. Стоимость Micron опустилась на 2,9%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 0,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,3%.

Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) подешевели за день на 0,8%. Крупнейший банк США в связи с приобретением активов First Republic Bank повысил прогноз для показателя чистого процентного дохода на 2023 год на $3 млрд - до $84 млрд. При этом в сообщении JPMorgan отмечается, что "источники неопределенности", связанные с этой сделкой, сохраняются.

Chevron Corp. (SPB: CVX) сообщила о покупке нефтегазовой PDC Energy Inc. путем обмена акциями в рамках сделки стоимостью $6,3 млрд. Котировки бумаг Chevron снизились на 1,8%, PDC Energy - подскочили на 7,2%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник уменьшился на 140,05 пункта (на 0,42%) и составил 33286,58 пункта. Лидерами падения котировок среди компонентов индекса стали акции Nike Inc. (SPB: NKE), подешевевшие на 4%, Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 2,6%, Coca-Cola Co. (SPB: KO) и McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 2,1%.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 за день увеличилось на 0,65 пункта (на 0,02%) и достигло 4192,63 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 62,88 пункта (на 0,5%) и завершил сессию на отметке 12720,78 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся без единой динамики во вторник, при этом рынки Японии, материкового Китая и Гонконга снижаются.

Инвесторы оценивают заявления представителей Федеральной резервной системы, которые расходятся во мнении относительно дальнейшей траектории изменения процентных ставок, а также ждут новостей относительно решения проблемы потолка госдолга США.

Переговоры президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей Конгресса республиканца Кевина Маккарти в понедельник, по словам обеих сторон, были продуктивными, однако соглашения достигнуто не было. Тем временем дедлайн для повышения потолка госдолга приближается: министр финансов Джанет Йеллен заявила накануне, что средства у ее ведомства, "с высокой вероятностью", закончатся в начале июня и, возможно, даже к 1 июня.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:33 МСК опустился на 0,5%.

Лидерами падения являются акции ритейлера J. Front Retailing Co., подешевевшие на 3,6%, и сталелитейной компании Kobe Steel Ltd. - на 3%.

Также снижаются котировки бумаг технологических компаний Tokyo Electron (-2,5%) и Advantest (-2%).

Стоимость производителя электроники Sony уменьшилась на 2,2%, выпускающей игровые приставки Nintendo - на 1,9%, инвестиционно-технологической Softbank Group - на 0,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng - 0,6%.

На Гонконгской фондовой бирже значительно снизились в цене акции нефтегазового дистрибьютора Power Assets Holdings Ltd. - на 3,6%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 3,1%, алюминиевой China Hongqiao Group Ltd. - на 3%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,6%.

Бумаги ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) подешевели на 0,1% и 0,3% соответственно, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 0,7%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 1,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК вырос на 0,4%.

Рыночная стоимость автопроизводителя Hyundai Motor повысилась на 0,2%, сталелитейной компании Posco - на 2,6%.

При этом котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. опустились на 0,3%, еще одного чипмейкера SK Hynix Inc. - на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет менее 0,1% вслед за подъемом энергетического сектора.

В том числе акции Woodside Energy подорожали на 0,7%, Santos - на 0,5%, Whitehaven Coal - на 1,4%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP уменьшилась на 0,6%, в то время как конкурирующей Rio Tinto - выросла на 0,5%.

Цены на нефть слабо поднимаются во вторник, трейдеры продолжают следить за ходом переговоров по вопросу увеличения лимита госзаимствований в США.

Переговоры президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей республиканца Кевина Маккарти в понедельник, по словам обеих сторон, были продуктивными, однако соглашения достигнуто не было. Тем временем, дедлайн для повышения потолка госдолга приближается: министр финансов Джанет Йеллен заявила накануне, что средства у ее ведомства "с высокой вероятностью" закончатся в начале июня и возможно даже к 1 июня.

"Подвешенность вопроса лимита госдолга негативно сказывается на настрое нефтяных трейдеров", - отмечает главный аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

"Если вопрос не будет решен в ближайшее время, Минфин США останется без средств и не сможет выполнять свои обязательства, и этот сценарий может спровоцировать кризис, масштаб которого непредсказуем", - приводит слова эксперта Market Watch.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $76,13 за баррель, что на $0,14 (0,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $0,41 (0,5%), до $75,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,16 (0,22%), до $72,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов поднялась на $0,36 (0,5%), до $72,05 за баррель.

С начала текущего года цены на нефть снизились примерно на 10% на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления китайской экономики после снятия карантинных ограничений. Среди других факторов, сдерживающих подъем нефтяного рынка, - продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и сохранение высоких объемов экспорта российской нефти.