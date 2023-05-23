"Финам" присвоил рейтинг "продавать" бумагам "РусАла" с прогнозной стоимостью 27,65 рубля за штуку (потенциал снижения составляет 31,3%) на Московской бирже и с прогнозной стоимостью на уровне 2,7 гонконгского доллара (HKD) на Гонконгской бирже (потенциал снижения составляет 18,6%), сообщается в материале инвестиционной компании.

"Прошлый год принес "РусАлу" сокращение сырьевой базы и рост себестоимости производства. Наступивший год добавил к этому снижение цен на алюминий, лишил финансовой подушки в виде дивидендов от "Норникеля" и принес американские заградительные пошлины на алюминиевую продукцию. Финансовые результаты 2П22 показали существенное ухудшение, и мы ожидаем продолжение тенденции на ближайшие отчетные периоды. На этом основании пересмотрели свою оценку компании на следующие 12 месяцев в сторону понижения", - указывает аналитик Алексей Калачев.

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