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22 мая 2023 года 19:37

Рубль в понедельник немного понизился к доллару и евро, стабилизировался после волатильности на прошлой неделе

Москва. 22 мая. Доллар США и евро повысились на Московской бирже по итогам торгов понедельника; рубль немного подешевел к бивалютной корзине, стабилизировавшись после волатильных торгов прошлой недели.

Курс доллара США составил 80,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,69 руб./EUR1, подорожав на 18,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,58 копейки - до 83,01 рубля. Курс китайского юаня опустился на 0,1 копейки - до 11,37 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подешевел к доллару и евро по итогам понедельника, участники рынка находятся в ожидании развития событий, способных придать большего динамизма торгам. Торги начала недели проходили в относительно спокойном режиме после усиления волатильности прошлой недели.

Курс рубля является механизмом подстройки экономики РФ к изменению внешних условий, при их резкой трансформации курс будет колебаться, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"При сильных изменениях внешних условий курс неизбежно должен тоже сильно изменяться просто в силу того, что курс - этот тот предохранительный клапан, через который экономика подстраивается к изменению внешних условий", - сообщил Заботкин в понедельник в ходе общественных консультаций по обзору денежно-кредитной политики.

Он напомнил, что в 2022 году были сложности с импортом и логистикой. "Крепкий курс на самом деле позволил импортерам компенсировать те кратно возросшие издержки по оплате доставки товаров из остального мира в Россию", - отметил зампред ЦБ.

Сейчас импорт восстанавливается, "и курс вернулся примерно туда, где он был в начале прошлого года", подчеркнул Заботкин.

Предсказуемость курса на среднесрочном и долгосрочном горизонте позволит обеспечить ценовая стабильность и прогнозируемая инфляция, добавил зампред.

Совет директоров Банка России на заседании 9 июня будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, но решение не предопределено, будет анализироваться баланс рисков для инфляции, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

"С февраля прошло уже третье заседание, 9 июня будет еще одно. Да, на этом заседании мы будем оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, но это не предопределенное решение. Важной для нас будет оценка баланса рисков, мы будем пытаться понять, как этот баланс рисков сместился за прошедшее время. Вопрос повышения ключевой ставки может быть принят в том случае, если мы действительно мы увидим, что баланс рисков начинает сильно смещаться в сторону проинфляционных", - сообщил Тремасов на пресс-конференции в рамках общественных консультаций по обзору ДКП.

Банк России в апреле сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Это уже пятая пауза после цикла из шести подряд снижений ставки, стартовавшего с "экстренной" отметки 20% (февраль 2022 г.).

Тем временем, Минфин в понедельник снизил оценку дефицита бюджета РФ в I квартале. Федеральный бюджет РФ, по уточненным данным, в январе-марте был исполнен с дефицитом в размере 2,086 трлн рублей, что на 314 млрд рублей меньше предварительной оценки в 2,4 трлн рублей.

Как следует из данных Минфина, была уточнена сумма расходов в первом квартале. Если предварительно они оценивались в 8,077 трлн рублей, то теперь - в 7,765 трлн рублей.

Оценка доходов изменилась несущественно - с 5,677 трлн рублей до 5,679 трлн рублей.

Эти данные, отмечает Минфин, учитывают, что платежи в рамках механизма единого налогового счета были распределены на коды бюджетной классификации доходов федерального бюджета до конца месяца.

По предварительной оценке, за январь-апрель дефицит бюджета составил 3,4 трлн рублей (годовой план - 2,9 трлн рублей). С учетом уточнения первого квартала в апреле он составил 1,314 трлн рублей.

"Волатильность курса рубля за последнюю неделю вновь заметно снизилась: пара "доллар-рубль" консолидируется около 80 руб./$1. Текущий курс выглядит сбалансированным для бюджета и выгоден экспортерам, выросшая стоимость импорта пока оказывает умеренное влияние на инфляцию. В ближайшее время рубль снова может укрепляться под влиянием разовых продаж крупными участниками рынка, например, под выплату дивидендов, но вряд ли эти периоды укрепления будут длительными", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК ПСБ (MOEX: PSKB) Андрей Алексеев.

"Новую неделю доллар начал с укрепления, хотя торги внутри дня отличались некоторой волатильностью. Так, в ранние утренние часы пара "доллар-рубль" поднималась до 80,13 руб./$1, что в итоге стало дневным максимумом. К середине дневных торгов USD уже корректировался до 79,8 рублей и ниже, а во второй половине дня дважды пытался приблизиться к утренним пикам. Отметим, что в следующий понедельник банкам предстоят крупные перечисления в бюджет в рамках уплаты единого налогового платежа (ЕНП), поэтому ближе к концу текущей недели можно ожидать усиление продаж валютной выручки экспортерами. Впрочем, практика последних месяцев показывает, что с введением ЕНП крупные продажи валюты и соответствующее укрепление рубля смещаются практически на самый последний день налогового периода", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть вечером в понедельник остаются в плюсе. Трейдеры оценивают статданные из Китая и новость о сделке Chevron Corp. (SPB: CVX).

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,44% - до $75,93 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,42% - до $71,9 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,9%, WTI - на 2,2%.

Китай в апреле нарастил добычу нефти на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 17,28 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Объем нефтепереработки взлетел на 18,9% и составил 61,14 млн тонн, что является вторым показателем за все время ведения подсчетов в КНР. Импорт нефти уменьшился на 1,4% и составил 42,41 млн тонн.

Также в понедельник стало известно о покупке нефтегазовой PDC Energy американской компанией Chevron Corp. с расчетами акциями и оценкой стоимости в $6,3 млрд.

Между тем в Техасе на выходных были обесточены некоторые установки нефтеперерабатывающего завода McKee, сообщает MarketWatch со ссылкой на заявление оператора Valero Energy (SPB: VLO). Мощность НПЗ составляет 200 тыс. баррелей нефти в сутки.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 мая на 2,86 копейки, до 79,93793 руб./$1, и увеличил курс евро на 21,93 копейки, до 86,4963 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник опустился всего на 0,47 копейки по отношению к пятнице и составил 79,9471 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, укрепился на 1,78 копейки и составил 79,948 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 031,048 млн, из которых $321,806 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $709,242 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 23,91 копейки, до 86,4614 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 20,36 копейки, до 86,5162 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR473 млн, из которых EUR146,741 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR326,259 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая выросла на 1 базисный пункт - до 7,48% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 7,64% и 7,87% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев - на отметках 8,33% и 8,51% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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