Рынок акций РФ начал неделю с консолидации, лидировали в росте расписки TCS Group

Москва. 22 мая. Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и нейтральной реакции инвесторов на новые антироссийские санкции ЕС и Японии. Индекс МосБиржи превысил 2630 пунктов во главе с расписками TCS Group, акциями "Роснефти" и "Мосбиржи".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2633,26 пункта (+0,3%, в начале торгов индекс поднимался до 2652,97 пункта), индекс РТС - 1035,8 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 6,2%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 80,06 рубля (+0,06 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+6,2%), акции "Роснефти" (+2,9%), "Московской биржи" (+1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,2%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Расписки TCS Group выросли в преддверии публикации в среду финансового отчета за I квартал 2023 года.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) в I квартале увеличила скорректированную чистую прибыль по МСФО на 17,4%, до 14,3 млрд рублей, сообщила биржа в понедельник.

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,3%).

ЕС включит более 90 компаний со всего мира в 11-й пакет санкций против РФ в рамках борьбы с обходом ограничений, уже действующих в отношении России, заявила телекомпании ZDF председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу. При этом она сообщила, что меры коснутся восьми компаний, базирующихся в Китае.

Власти Японии в рамках ужесточения санкций против России запретят оказывать России услуги в строительной и инженерной области, сообщило издание "Никкэй" в субботу. Кроме того, заместитель генсека кабмина Японии Сэйдзи Кихара накануне заявлял, что Токио добавит в санкционные списки по России примерно 100 человек за обход уже действующих санкций. Также японские власти запретят поставлять товары примерно 80 организациям, связанным с военными РФ.

Ранее "Киодо" со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщало, что страны G7 в преддверии саммита в Хиросиме 19-21 мая рассматривали возможность введения почти полного запрета экспорта в Россию. Однако затем издание Financial Times со ссылкой на источники отмечало, что страны ЕС и Япония не согласились с предложением США о почти полном запрете экспорта в Россию.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, поддержку акциям "Яндекса" оказали сообщения СМИ о согласовании президентом РФ сделки по продаже контрольного пакета в российском бизнесе пулу акционеров, включая Потанина, Алекперова, Мордашова и банка ВТБ.

Ранее сообщалось, что пакет "Яндекса" оценен, исходя из стоимости только российского бизнеса, в размере $7-7,5 млрд (с учетом 50%-ной "скидки", применяемой к выходящим из РФ иностранным компаниям), то есть без скидки российская часть бизнеса оценивается примерно в $14-15 млрд, что существенно выше текущей капитализации всего "Яндекса".

Также подросли "префы" "Сургутнефтегаза" после падения на прошлой неделе на объявленных дивидендах в 0,8 руб. на акцию (рынок ожидал дивиденды в размере более 3 руб. на акцию). Если причина невысоких дивидендов в возможном убытке от конвертации части долларовых активов компании по низкому курсу в прошлом году, то теоретически в текущем году рублевые активы могут принести компании существенный процентный доход, что повлияет на финансовый результат и дивиденды следующего года, считает Скрябин.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также констатирует, что акции "Яндекса" выросли на информации, что продажа российского бизнеса компании отечественным миллиардерам и ВТБ одобрена руководством страны. То есть предложение Владимира Потанина, в котором участвуют Роман Абрамович и ВТБ, стало приоритетным. Под давлением оставались бумаги золотодобывающих компаний из-за санкционных действий G7. Сектор телекоммуникаций выглядел слабо, хотя это не отменяет факта дивидендной привлекательности основных компонентов отраслевого индекса - бумаги МТС и "Ростелекома" (MOEX: RTKM) остаются наиболее предсказуемыми дивидендными историями на рынке, полагает аналитик.

Компания "РусАгро" (-1,3%) сообщила о росте чистой прибыли в I квартале на 176%, до 5,417 млрд руб. Соотношение "чистый долг/скорректированный показатель EBITDA" (LTM) на 31 марта 2023 года составило 2,32x, что сложно считать позитивом, но перспективы расширения производства и экспорта в Китай позволяют игнорировать данный факт, отмечает Кочетков.

Тем временем, очередное откладывание решения проблемы повышения потолка госдолга США нервирует участников мировых фондовых рынков. Нефть отыграла все утренние потери. Экспорт нефти из курдской автономии Ирака остается приостановленным.

"Если говорить об общем состоянии нефтяного рынка, то в мае производители ОПЕК+ начали сокращать добычу, что сказывается на общем предложении. При этом ситуация с поставками из Северного Ирака, или канадской Альберты, лишь добавляет дефицита глобальному предложению. В Morgan Stanley (SPB: MS) отмечают, что поставки из ОПЕК+ сократились к середине мая на 1,7 млн б/с, и это не считая ожидаемого сокращения экспорта из РФ", - отмечает аналитик.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, нефтяные цены Brent курсировали вблизи $75 за баррель, сдерживающим фактором для рынка акций РФ выступал напряженный геополитический и внешнерыночный фон.

Мировые рынки продолжают следить за ситуацией с повышением потолка госдолга США. На выходных поступали противоречивые сообщения сначала о том, что переговоры зашли в тупик, а затем о якобы достигнутом прогрессе. Благополучное разрешение проблемы способно подстегнуть аппетит инвесторов к рисковым активам, пока же повышенная неопределенность взывает к осторожности.

Во вторник важным событием станет заседание совета директоров "Газпрома". В повестке - вопрос дивидендов, возможны сильные движения в бумагах компании на новостях. Также заседания советов директоров проведут "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS), "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI), "Русснефть" (MOEX: RNFT), а "Норникель" представит нефинансовые итоги за 2022 год. Прогноз по индексу МосБиржи на 23 мая - 2600-2700 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, участники торгов в основном ориентируются на новости о дивидендах. Однако позитивное влияние этого фактора нивелируется сообщениями о новых антироссийских санкциях, а также сохраняющейся неопределенностью относительно пересмотра параметров госдолга США.

В лидерах роста в течение всего дня выступали депозитарные расписки TCS на ожиданиях публикации отчета по МСФО за первый квартал, запланированной на 24 мая. Давление на нефть оказали новости о росте добычи в Ливии и в находящемся под эмбарго США Иране, однако к вечеру котировки вернулись к росту. Прогноз для индекса МосБиржи на вторник - диапазон 2600-2700 пунктов, полагает Мильчакова.

В США в пятницу основные индексы акций снизились на 0,1-0,3%, но неделю завершили в "плюсе": Dow Jones (+0,4%), S&P 500 (+1,6%), Nasdaq (+3%).

Негативное влияние на настроения инвесторов в конце недели оказали опасения относительно того, что власти никак не могут договориться о повышении лимита госдолга США. Кроме того, их беспокоит ситуация в банковском секторе.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов за исключением Австралии (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), смешанная динамика наблюдается в Европе (индекс FTSE вырос на 0,2%, CAC 40 и DAX просели на 0,2-0,3%) и в США (Dow просел на 0,2%, S&P 500 и Nasdaq растут на 0,1-0,4%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, ставку по пятилетним кредитам - на отметке 4,3% годовых.

Таким образом, китайский ЦБ не меняет ставки уже девять заседаний подряд. При этом некоторые аналитики, включая экономистов Nomura, ожидают снижения ставки на 10 базисных пунктов на июньском заседании.

Инвесторы ждут продолжения переговоров по повышению лимита на госзаимствования в США и оценивают заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

На нефтяном рынке цены отыграли утреннее снижение, вызванное новостями о затягивании процесса переговоров по вопросу лимита госдолга США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,94 за баррель (+0,5% и -0,4% в пятницу), июльская цена WTI - $71,86 за баррель (+0,4% и -0,4% в пятницу).

Американский президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти проведут очередную встречу в понедельник для обсуждения вопроса потолка госдолга США, пишет Market Watch.

По итогам прошлой недели контракты с ближайшей датой поставки на Brent и WTI подорожали на 1,9% и 2,2% соответственно.

В центре внимания трейдеров также ситуация с лесными пожарами в Канаде, затронувшими ключевой регион нефтедобычи - провинцию Альберта. Сложившаяся ситуация может привести к снижению производства нефти и газа в этом регионе.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+17,5%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+16,8%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,3%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+8,4%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+7,6%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+7,3%).

Подешевели акции ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-10,9% и -10,3% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-5,9%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-4,5%), акции ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-4,1%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-3,8%).

ГК "Русагро" (-1,3%) рассчитывает в ближайшие месяцы выработать решение о редомициляции (головная структура группы - Ros Agro (MOEX: AGRO) - зарегистрирована на Кипре). "Мы прорабатываем различные сценарии, финального решения органами корпоративного управления пока не принято. Мы рассчитываем, что окончательные решения будут выработаны в ближайшие месяцы, и о них узнают одновременно все наши инвесторы", - сообщил CFO компании Александр Тарасов на телефонной конференции в понедельник, посвященной результатам первого квартала.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,63 млрд рублей (из них 8,07 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 6,9 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,67 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).