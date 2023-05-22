Котировки евробондов РФ в понедельник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение цен UST

Москва. 22 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на продолжившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 58 базисных пунктов - до 63,86% от номинала (их доходность снизилась на 9 базисных пунктов, до 9,81% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 16 базисных пунктов - до 43,31% от номинала (его доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 12,87% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 68,61% от номинала (доходность - 8,86% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 52 базисных пункта - до 44,97% от номинала (их доходность снизилась на 45 базисных пунктов - до 36,25% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 114 базисных пунктов - до 45,58% от номинала (доходность снизилась на 77 базисных пунктов и составила 26,87% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили цене 117 базисных пунктов, подорожав до 42,79% от номинала (их доходность снизилась на 61 базисный пункт, составив 21,76% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 1 базисный пункт - до 90,57% от номинала (его доходность выросла на 30 базисных пунктов и составила 33,46% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 65,92% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в понедельник умеренное снижение.

Публикации важных статистических показателей на понедельник не запланировано. Глобальные инвесторы ждут свежих новостей относительно переговоров по повышению лимита госдолга США, а также продолжают анализировать ситуацию в банковском секторе. Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса от республиканцев Кевин Маккарти должны встретиться для обсуждения этой проблемы после телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье, когда президент Соединенных Штатов вернулся с саммита G7.

США обречены на оказание дополнительной помощи банкам без проведения реформы отрасли, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. Конгресс должен потребовать от банков финансировать себя в большей степени за счет капитала акционеров, а в меньшей степени за счет долга, написал он в эссе, которое было опубликовано в понедельник. Кашкари хочет, чтобы владельцы банков ставили на кон больше собственных денег, чтобы американским налогоплательщикам не пришлось покрывать расходы в случае следующего банкротства банка.

"Наша финансовая система потребовала трех масштабных государственных вмешательств за 15 лет, начиная с глобального финансового кризиса в 2008 году, за которым последовал почти коллапс рынков в 2020 году, когда разразился кризис из-за COVID-19, и теперь еще раз, в 2023 году, когда Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic рухнули, вызвав напряженность в региональном банковском секторе, - пишет глава ФРБ Миннеаполиса. - Вместо того, чтобы упорно продолжать усложнять систему правил для банков, создающую иллюзию стабильности, нам следует принять гораздо более простое и эффективное решение: увеличить акционерный капитал".

Эта серия банковских кризисов показывает, что текущий подход к регулированию неадекватен, поскольку он ошибочно предполагает, что банковские управляющие будут избегать неразумных инвестиций, в то время как регулирующие органы смогут безошибочно предвидеть возникающие риски для сектора, полагает он. "Но единственная гарантия, которая у нас есть, заключается в том, что люди совершают ошибки и будут продолжать их делать", - написал Кашкари.

По его словам, руководство Федеральной резервной системы, "в том числе я, и большинство участников рынка не ожидали высокой инфляции". "В наших традиционных моделях стресс-тестов предполагалось, что повышение ставок на самом деле хорошо для банков", и их маржа растет при повышении ставок, отметил он. Кроме того, считалось, что государственные облигации не несут в себе риска. Все эти ошибки показывают, что сложная система регулирования не может спасти банки от неизбежных ошибок, но Кашкари утверждает, что простое требование к банкам финансировать себя за счет большего акционерного капитала и меньшего долга позволит им покрыть значительные убытки, когда наступит следующий кризис.