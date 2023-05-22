"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг МТС

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 340 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Артема Михайлина.

"Группа "МТС" в пятницу представила свои финансовые результаты за 1К23, которые оказались лучше консенсус-прогноза и наших оценок. Благодаря выравниванию базы сравнения темпы падения розничных продаж существенно снизились, что позволило улучшить общую динамику выручки. Основные сегменты вне сервисов связи продемонстрировали сильный рост и также оказали поддержку результатам компании. Скор. OIBDA росла заметно медленнее выручки на фоне увеличения абсолютного и относительного уровня расходов на персонал. Чистая прибыль и денежный поток увеличились в разы г/г, чему поспособствовало снижение капитальных затрат и меньшее влияние одномоментных эффектов. Эмитент рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года в размере 34,29 руб. на акцию, что несколько больше нашей оценки и прошлогодней выплаты. Мы полагаем, что, как и в 2022 году, текущая выплата будет единственной за календарный год. Эти дивиденды также будут выплачены вне дивидендной политики, так как обновленная версия еще не была представлена", - указывает эксперт.

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