Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Alibaba до $130

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Alibaba Group Holding со $140 до $130 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика Романа Лукьянчикова.

"Alibaba представила неоднозначные результаты за первый квартал. Выручка компании выросла на 2% г/г, до 208,2 млрд юаней ($30,3 млрд), недотянув до консенсуса 0,5%, а чистая прибыль составила 23,5 млрд юаней ($3,4 млрд) при общерыночных ожиданиях на уровне 15,1 млрд юаней. Эмитент может проигрывать конкуренцию JD.com Inc. и Pinduoduo на домашнем рынке, что оказывает негативное влияние и на логистическое направление. Также сохраняются неблагоприятные тенденции в облачном сегменте. Хотя в марте Alibaba удалось восстановить темпы роста товарооборота на своих китайских площадках, объем транзакций все равно может увеличиваться медленнее, чем у конкурентов. В результате доля Alibaba на рынке электронной коммерции в КНР будет снижаться, - отмечает эксперт в обзоре. - IPO отделенных от основного бизнеса подразделений может предоставить материнской компании необходимые средства для повышения конкурентоспособности ритейл-направления. В то же время первичные размещения отдельных бизнесов на бирже могут состояться не раньше чем через полгода-год. При этом рыночные оценки будущих эмитентов на сегодня неизвестны. Развитие международной коммерции, сектора услуг и медиаподразделения может не перекрыть сокращение основного бизнеса Alibaba, поэтому все внимание в последующие кварталы инвесторы будут уделять динамике розничных продаж на домашнем рынке из-за усиления конкуренции местной электронной коммерции".

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