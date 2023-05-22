"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 139,9 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем отчетность эмитента за I квартал 2023 года по МСФО как сильную. Компания продолжает постепенно восстанавливает комиссионные доходы после заметной просадки в прошлом году, чему способствуют в том числе изменения в тарифообразовании. Остаются высокими процентные доходы, однако в ближайшие кварталы следует ожидать их значительное снижение из-за решения ЦБ о переводе средств со спецсчетов типа "С" из входящего в состав Московской биржи НРД в АСВ, что сократит объем доступных для размещения клиентских остатков. Опубликованные результаты, вероятно, будут оказывать поддержку акциям "Московской биржи", хотя неопределенность в отношении дивидендной политики, обновленную версию которой компания планирует представить до конца III квартала этого года, продолжит оставаться сдерживающим фактором", - указывает заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

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