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19 мая 2023 года 20:00

Рубль в пятницу укрепился к доллару и евро перед выходными днями и при подготовке компаний-экспортеров к налоговым платежам мая

Москва. 19 мая. Доллар США, евро и юань подешевели на Московской бирже по итогам пятницы, рубль поднялся к бивалютной корзине перед выходными днями и в рамках подготовки компаний-экспортеров к перечислению в бюджет налоговых платежей мая.

Курс доллара США составил 80 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 22,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,5 руб./EUR1, подешевев на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,26 копейки - до 82,93 рубля. Курс китайского юаня опустился на 3,2 копейки - до 11,37 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрос в основных валютных парах по итогам пятницы перед выходными днями и в рамках подготовки компаний-экспортеров к единой дате внесения налоговых платежей. Такой датой является 28 число каждого месяца, но с учетом того, что 28 мая приходится на воскресенье, в этом месяце датой перечисления единого налогового платежа станет понедельник, 29 мая. Поддержку рублю также оказало повышение цен на нефть, при этом участники рынка почти не отреагировали на санкционные новости, так как большинство из них уже было учтено в котировках.

Лидеры G7 договорились бороться против попыток обхода западных санкций в отношении России, намерены усиливать экономическое давление, говорится в заявлении G7, распространенном в пятницу. "Мы будем и впредь предотвращать уклонение и обход наших мер против России", - подчеркивается в заявлении. Саммит G7 проходит в японской Хирасиме до 21 мая.

В заявлении говорится, что G7 намерены "сохранять единство в вопросе введения координированных санкций и других экономических мер". "Мы лишим Россию технологий G7, промышленного оборудования и услуг, которые нужны ей для ведения боевых действий", - говорится в заявлении.

Страны G7 будут пресекать попытки использовать зарубежные отделения банков РФ для обхода санкций, введенных в отношении российской финансовой системы, сообщается в заявлении. В этих целях "семерка" обещает предпринять дополнительные шаги, суть которых в документе не раскрывается. Одновременно G7 будет координировать действия с целью сохранения финансовых каналов для проведения принципиально важных транзакций.

В заявлении также говорится, что лидеры стран-членов "группы семи" считают, что введенные ими ограничения на цену российской нефти приносят положительные результаты. "В Эльмау (где проходил саммит G7 в июне 2022 года) мы согласовали введение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты. Это работает", - указано в заявлении. В нем утверждается, что такими мерами удается ограничивать доходы РФ.

В заявлении отмечается, что благодаря этой мере цены на нефть и газ в мире значительно снизились.

С 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель одновременно с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет установили страны G7 и Австралия.

Евросоюз будет работать над ограничением торговли российскими алмазами, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в пятницу на брифинге в Хиросиме перед саммитом G7. "Российские алмазы не вечны", - приводит Bloomberg слова Мишеля. Агентство отмечает, что на уровне ЕС запрет на торговлю алмазами потребует поддержки всех государств-членов. Глава Евросовета также заявил о принимаемых мерах по контролю над выполнением санкций против России и продолжении поддержки Украины.

Ранее премьер-Министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что вводит запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия. "Позднее в этом году мы примем закон о запрете импорта российских алмазов и прекратим весь импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, опираясь на существующие запреты на российское железо и сталь", - уточняется в заявлении премьер-министра, опубликованном его канцелярией.

Великобритания произвела масштабное обновление российского санкционного списка: его пополнили несколько публичных компаний, группа банков, а также члены советов директоров нескольких госкомпаний.

Согласно сообщению Министерства финансов Великобритании, с 18 мая санкции распространяются на АФК "Система" (MOEX: AFKS), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF), ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN), ТМК, ОМК, РМК, группу FESCO, Челябинский металлургический комбинат (группа "Мечел" (MOEX: MTLR) ).

В санкционный список также попали банк "Тинькофф", Росбанк (MOEX: ROSB), ВБРР, Металлинвестбанк.

Кроме того, санкции введены в отношении "ДОМ.РФ" и ряда компаний, входящих в "Росатом" ("Атомфлот", "Рэнера" и другие).

Наконец, в список включены члены советов директоров РЖД, "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), "Транснефти" (MOEX: TRNF), включая как чиновников (первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый замминистра энергетики Павел Сорокин, замглавы Минфина Алексей Моисеев и т.д.), так и независимых (Геннадий Шмаль, Валерий Шанцев и др.). Под санкциями также теперь находятся бизнесмен Игорь Алтушкин и несколько топ-менеджеров "Газпром нефти" (MOEX: SIBN).

США вслед за Великобританией ввели блокирующие санкции против крупнейшего российского золотодобытчика "Полюс".

Также, согласно сообщению OFAC, в SDN List включены компании группы "Полюс" - "Полюс Алдан", "Полюс Красноярск", УК "Полюс", "Полюс Сервис", бывший и нынешний руководители компании - Павел Грачев и Алексей Востоков (а также старший вице-президент Владимир Полин).

Также под санкции подпало АО "Полиметалл" - российская структура группы Polymetal (MOEX: POLY), через которую она владеет активами в РФ. При этом упоминаний непосредственно самой Polymetal, публичной компании, зарегистрированной на о.Джерси (планирует редомициляцию в Казахстан), в сообщении OFAC нет.

"Российский рубль сегодня весь день консолидировался у отметки 80 за доллар. Традиционно перед выходными инвесторы предпочитают наращивать валютные активы, однако обороты в паре сегодня были умеренными и не превышают 60 млрд рублей. Тем не менее, вышедшие вечером сообщения о новых антироссийских санкциях могли оказать давление на котировки к концу торгового дня", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль в начале торгов умеренно дешевел, но затем перешел к устойчивому укреплению, приблизившись к вчерашним вершинам. В середине дня российская валюта стала сдавать позиции в рамках коррекции, чуть позднее возобновила подъем. Внешний фон для рубля достаточно благоприятен: нефтяные цены после снижения второй половины предыдущей сессии сегодня восстанавливаются. Правда, рублю необходимо закрепление котировок нефти на более высоких уровнях, чтобы показать устойчивое подорожание. Китайский юань (CNY/RUB) благодаря росту на мировом рынке в паре с рублем несет меньшие потери, чем американская валюта. Поддержку юаню оказало заявление ЦБ Китая о намерении противостоять валютным спекуляциям, которые, по его мнению, привели к последней волне обесценивания юаня", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть WTI перешла к небольшому снижению на торгах в пятницу, Brent остается в плюсе. При этом оба сорта завершают неделю подъемом примерно на 3%.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК в пятницу составляет $75,58 за баррель, что на 0,32% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,45%, до $71,57 за баррель.

Позитивные статданные по американской экономике, а также оптимизм в отношении решения проблемы лимита госдолга США, позволяют трейдерам рассчитывать на то, что ВВП страны продолжит расти и спрос на нефть сохранится, пишет Market Watch.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в четверг отметил значительный прогресс в переговорах по вопросу потолка госдолга, достигнутый за последнюю неделю. Он выразил оптимизм, что сторонам удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по вопросу подъема потолка госзаимствований в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе.

Тем временем азиатские нефтеперерабатывающие компании активизировали закупку американской нефти, и эксперты вновь прогнозируют более ограниченное рыночное предложение этим летом.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 12,73 копейки, до 79,9093 руб./$1, и уменьшил курс евро на 21,94 копейки, до 86,277 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу упал на 17,54 копейки по отношению к четвергу и составил 79,9518 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 16 копеек и составил 79,9302 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 299,853 млн, из которых $427,34 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $872,513 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 33,89 копейки, до 86,2223 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 20,2 копейки, до 86,3126 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR417,22 млн, из которых EUR67,734 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR349,486 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая выросла на 2 базисных пункта - до 7,47% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 7,64% и 7,87% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев - на отметках 8,33% и 8,51% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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