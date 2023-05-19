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19 мая 2023 года 19:44

Рост рынка акций РФ на дивидендных ожиданиях сдержали на неделе новые санкции Запада

Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем, подогреваемый дивидендными новостями, ослаблением рубля и улучшением внешней конъюнктуры благодаря надеждам инвесторов на положительное решение вопроса о повышении потолка госдолга США. В конце недели наметилась коррекция на новостях о невысоких дивидендах "Сургутнефтегаза" и введения Западом новых антироссийских санкций. Индекс Мосбиржи на неделе поднимался в район 2660 пунктов (максимум более чем за год) после чего скорректировался вниз.

В период со 15 по 19 мая индекс Мосбиржи вырос на 2,4% и составил 2626,16 пункта, индекс РТС потерял 0,2% и достиг 1036,6 пункта на фоне роста доллара до 79,81 руб./$1 (+1,89 рубля) и подорожавшей июльской нефти Brent до $75,8 за баррель (+2,2%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent превысила $75 за баррель), а также некоторого затишья в западной риторике относительно новых антироссийских санкций. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2610 пунктов, обновив максимум с начала мая, при этом в росте лидировали бумаги "Сургутнефтегаза" (+5,2% и +6,3% "префы") и расписки VK (+5,5%) на корпоративных новостях. Во "втором эшелоне" продолжилось ралли акций "Соллерса" (+40,1%), обновивших пик с осени 2008 года.

"Сургутнефтегаз" сообщил, что совет директоров компании на заседании 18 мая рассмотрит вопрос о распределении прибыли и дате отсечки реестра акционеров под выплаты. Выручка VK в I квартале увеличилась на 39,5% (до 27,3 млрд рублей), что существенно превысило прогнозы(25,9 млрд рублей).

Европейская комиссия улучшила прогноз для российской экономики на 2023 год и теперь ждет ее сокращения на 0,9%, тогда как предыдущий прогноз предусматривал снижение ВВП на 3,2%. В 2024 году российская экономика вырастет на 1,3%, полагают аналитики Еврокомиссии.

Подросли акции "Россети Ленэнерго" (+0,5% и +2,2% "префы") на новостях, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 0,0588 рубля на одну обыкновенную акцию и 18,8302 рубля на привилегированную.

Во вторник рынок акций РФ продолжил рост на дивидендных ожиданиях и на фоне затишья в санкционной риторике Запада, в то время как настроения на внешних площадках ухудшились из-за слабой статистики в Китае, Европе и опасений по вопросу потолка госдолга США. Индекс МосБиржи превысил 2630 пунктов (уровень конца апреля) на фоне ослабления рубля, лидерами роста выступили бумаги МТС (+2,9%) и "Магнита" (+2,7%).

Банк России считает необходимым ввести обязательство по размещению на бирже части акций компаний, выкупаемых у нерезидентов, уходящих из России. Это даст некоторое разнообразие инструментов для инвесторов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2023".

Во "втором эшелоне" подорожали акции банка "Санкт-Петербург" (+4,5%) на новости о погашении 13,67 млн казначейских акций (2,87% от УК). Упали акции "Соллерса" (-12,6%) после нескольких дней ралли, что привело к установке Мосбиржей ограничения верхнего отклонения бумаг в 10%.

Промпроизводство в Китае в апреле увеличилось на 5,6% в годовом выражении, при прогнозах роста на 10,9%, розничные продажи выросли на 18,4%, при ожидавшемся подъеме на 21%. ВВП еврозоны в I квартале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим тремя месяцами, что совпало с первоначальной оценкой и ожиданиями аналитиков. В США розничные продажи в апреле выросли на 0,4% при прогнозах роста на 0,8% относительно марта.

Нефть Brent просела к $75 за баррель в рамках коррекции, несмотря на оптимистичный прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), которое повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2023 году до 2,2 млн б/с с 2 млн б/с. Пересмотр показателей обусловлен опережающим восстановлением спроса в Китае. Минэнерго США сообщило о планах приобрести до 3 млн баррелей нефти для пополнения стратегического резерва.

В среду рынок акций РФ замедлил подъем из-за выборочной фиксации прибыли игроками и укрепления рубля, в то время как внешние площадки подавали позитивные сигналы и выросла нефть (Brent превысила $76 за баррель). Динамика blue chips оказалась смешанной, лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний, в аутсайдерах - бумаги металлургов.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что страны G7 на саммите в Японии 19-21 мая должны предпринять дальнейшие санкционные шаги в отношении России.

Президент США Джо Байден после переговоров с конгрессменами заявил, что оптимистично оценивает перспективы принятия соглашения о повышении потолка госдолга, сообщил Белый дом. Нефть Brent поднялась к $76,5 за баррель, несмотря на недельные данные Минэнерго США о росте запасов нефти в стране (запасы увеличились на 5,04 млн баррелей, максимальными темпами за 12 недель, при прогнозах снижения показателя).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли бумаги "Самараэнерго" (+40% и +40% "префы") на новостях, что совет директоров 18 мая рассмотрит рекомендации по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет.

Акции "ТГК-14" (+27%) достигли максимума с 2007 года. Как сообщалось ранее, компания может впервые с 2006 года выплатить дивиденды, направив на них всю чистую прибыль за 2022 год (671,482 млн рублей; или 0,00049448386167 рубля на акцию, отсечка 16 июня).

Выросли расписки "Эталона" (+7%) после новостей о намерении получить статус первичного листинга на Мосбирже. Акции ВТБ (+4,8%) достигли пика с апреля 2022 года без новостей.

Совет директоров ОАО "МРСК Урала" (+2,9%, до 0,2538 рубля) рекомендовал акционерам на годовом заочном собрании 9 июня принять решение о выплате дивидендов за 2022 год из расчета 0,00504 рубля на акцию (отсечка 23 июня).

В четверг рынок акций РФ снизился по индексам из-за упавших бумаг "Сургутнефтегаза" (-2,7% и -11,8% "префы") после рекомендаций менеджмента выплатить за 2022 год невысокие дивиденды (по 0,8 рубля на каждый вид акций), в то время как внешние фондовые площадки сохраняли оптимизм в ожидании решения вопроса по потолку госдолга США. Индекс Мосбиржи после обновления утром максимума более чем за год в районе 2660 пунктов откатился в район 2630 пунктов.

Сбербанк (+1%) в I квартале получил 357,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что превысило консенсус-прогноз на уровне 343,3 млрд руб. Вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов в ходе телефонной конференции сообщил, что чистая прибыль банка в 2023 году может превысить докризисный уровень (в том числе за счет повышения показателя рентабельности капитала на 2 процентных пункта - до 22%). Рекордную прибыль - 1,246 трлн рублей по МСФО - Сбербанк получил в 2021 году.

Во "втором эшелоне" раллировали акции "Башнефти" (+14,4% и +18% "префы") на новостях о рекомендованных дивидендах за 2022 год (199,89 руб. на акцию каждого типа). Подросли акции банка "Санкт-Петербург" (+2,1%) на фоне квартального отчета: чистая прибыль банка в I квартале составила 14,6 млрд руб. Откатились после ралли акции "ТГК-14" (-18,5%), бумаги "Акрона" (-3%) просели после известий, что совет директоров компании рекомендовал не платить дивиденды за 2022 год.

В пятницу рынок акций РФ продолжил снижение по большинству blue chips на фоне объявления новых антироссийских санкций со стороны Великобритании, в то время как внешние площадки подавали позитивные сигналы. Индекс МосБиржи просел ниже 2630 пунктов.

Великобритания произвела масштабное обновление российского санкционного списка, включив в него АФК "Система", "Полюс", "Северсталь", ММК, ОМК, РМК, группа FESCO, ЧМК, Тинькофф банк, Росбанк, ВБРР, Металлинвестбанк. Также Великобритания ввела запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия.

США вслед за Великобританией включили в санкционные списки по России 46 физлиц и почти 200 компаний, сообщило Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC). В частности, США ввели блокирующие санкции против крупнейшего российского золотодобытчика "Полюс" и компаний группы. OFAC выдала лицензии на сворачивание операций с "Полюсом" и выход из его ценных бумаг сроком до 17 августа 2023 года. Также под санкции подпало АО "Полиметалл" - российская структура группы Polymetal, через которую она владеет активами в РФ.

Продолжилось снижение "префов" "Сургутнефтегаза" (-3,4%) после разочарований по дивидендам, упали на санкционных новостях акции Polymetal (-10,6%) и ПАО "Полюс" (-3,5%). Выросли на дивидендных новостях акции "Мобильных телесистем" (+5,4%) и "Группы ЛСР" (+18%),

Совет директоров "МТС" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2022 года в размере 34,29 рубля на обыкновенную акцию (отсечка реестра под выплаты - 29 июня). Совет директоров "Группы ЛСР" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 78 рублей на одну акцию (отсечка 7 июля).

Подскочили в пятницу также акции "Яндекса" (+8,7%) после сообщения Bloomberg, что совет директоров "Яндекса" на следующей неделе обсудит заявки претендентов на приобретение как минимум 51% акций интернет-компании, причем стоимость такого пакета оценивается в $7-7,5 млрд.

В период со 15 по 19 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Московской биржи лучше рынка выглядели бумаги "ТГК-14" (+63%), "Группы ЛСР" (+20%), "Соллерса" (+16%); хуже рынка оказались акции Polymetal (-13%),"префы" "Сургутнефтегаза" (-11%), ПАО "Полюс" (-4%).

Динамику рынка акций РФ в третьей декаде мая по-прежнему будут определять геополитические, корпоративные и санкционные новости. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2550-2700 пунктов, для индекса РТС - 1000-1100 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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