Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на падение UST

Москва. 19 мая. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Ситуация в секторе отечественных евробондов в начале недели была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию на рынке евробондов РФ как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали в понедельник снижение; трейдеры сфокусировались на неожиданно слабых данных о производственной активности в штате Нью-Йорк, а также сохраняющейся неопределенности относительно потолка госдолга США.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в мае до минимальных за четыре месяца минус 31,8 пункта, указав на резкий спад активности в промышленном секторе. Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора до минус 3,75 пункта с 10,8 пункта в апреле.

Президенты Федеральных резервных банков (ФРБ) Чикаго и Атланты - Остан Гулсби и Рафаэль Бостик - дали понять в понедельник, что готовы допустить остановку цикла ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС). "Последствия подъема ставки ФРС, составившего 500 базисных пунктов за последний год, еще не проявились в полной мере", - сказал Гулсби в интервью CNBC. Он отметил, что пока слишком рано говорить о том, какое решение руководители американского ЦБ должны принять на июньском заседании. При этом, по словам Гулсби, в мае он сомневался в том, следует ли повышать ставку, учитывая напряженность в банковском секторе.

Бостик заявил, что американскому центробанку стоит сделать паузу в цикле ужесточения политики, чтобы оценить состояние экономики. "Я думаю, верным подходом сейчас будет занять выжидательную позицию и посмотреть, насколько замедлился экономический рост в результате наших прошлых действий", - сказал Бостик, который также дал интервью CNBC в понедельник.

Цены отечественных евробондов во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на продолжившееся снижение цен US Treasuries. Инвесторы оценивали новую порцию опубликованных статданных и ждали начала переговоров президента США Джо Байдена со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и другими лидерами.

Розничные продажи в США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют опубликованные во вторник данные министерства торговли страны. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 0,8%. В марте показатель снизился на 0,7%. Розничные продажи без учета автомобилей в прошлом месяце увеличились на 0,4%, как и ожидалось. Показатель без учета автомобилей и топлива вырос на 0,6%. Вместе с тем данные Федеральной резервной системы, также обнародованные во вторник, показали неожиданное повышение промышленного производства в Соединенных Штатах. Объем промпроизводства в стране в апреле вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения показателя.

Расстановка сил как на мировых долговых рынках, так и в секторе российских еврооблигаций в середине недели не изменилась. Участники рынка следили за переговорами по госдолгу США, а также оценивали статистику по рынку жилья. Встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса во вторник позволила сторонам несколько продвинуться в обсуждении потолка госдолга, однако соглашение все же не было достигнуто. Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразили осторожный оптимизм в отношении потенциальной сделки. "Я полагаю, лидеры Конгресса единодушны в том, что дефолт США по долгу - это просто не вариант", - сказал Байден по итогам встречи, отметив, что сторонам еще "есть над чем поработать".

Тем временем в среду стало известно, что в апреле в США число домов, строительство которых только началось, увеличилось на 2,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,401 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в марте количество новостроек равнялось 1,371 млн, а не 1,42 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение апрельского показателя до 1,4 млн с объявленного ранее мартовского уровня.

Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка снизились под давлением продолжившегося падения цен американских казначейских обязательств. Несмотря на позитивные заявления, сам факт того, что соглашение по госдолгу пока еще так и не достигнуто, негативно сказывалось на динамике US Treasuries.

Президент Джо Байден в среду вновь выразил оптимизм в отношении исхода переговоров. "Я уверен, что у нас будет соглашение, и США не объявят дефолт", - заявил он. В свою очередь спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразил оптимизм в отношении того, что участникам переговоров о повышении потолка госдолга США удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по этому вопросу в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе. "Я вижу путь к соглашению, - цитирует Маккарти CNBC. - Я думаю, теперь у нас есть структура, все напряженно работают". Он отметил значительный прогресс, достигнутый за последнюю неделю, а также профессиональный характер продолжающихся переговоров.

Переговорщики стараются заключить сделку об увеличении лимита на госзаимствования, которая могла бы получить поддержку и в Палате представителей, и в Сенате, до 1 июня. Как ранее предупреждала глава министерства финансов США Джанет Йеллен, к этой дате у Минфина могут закончиться средства, что может грозить дефолтом по госдолгу.

В последний день недели снижение котировок российских евробондов приостановилось, в то время как цены US Treasuries продолжили умеренно сползать вниз. При этом отечественные долговые бумаги практически никак не отреагировали на объявление Великобританией и США новых антироссийских санкций.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 1,1% - до 63,22% от номинала (их доходность снизилась на 9 базисных пунктов - до 9,91% годовых); бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 5,6%, до 68,61% от номинала (доходность снизилась за пять дней на 52 базисных пункта и составила 8,86% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 75 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости 0,35%, подешевев до 43,2% от номинала (его доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 12,9% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 0,7% - до 44,16% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 36,99% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году увеличились за пять дней на 2,2% и составили 44,26% от номинала (их доходность снизилась на 53 базисных пункта - до 27,78% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 1,4%, до 41,78% от номинала (их доходность выросла на 40 базисных пунктов и составила 22,28% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал на 1%, до 90,26% от номинала (его доходность снизилась на 135 базисных пунктов - до 34,37% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за неделю на 0,06%, составив 65,84% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.