Акции Газпрома, TCS Group и Газпром нефти будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс

Акции "Газпрома", TCS Group и "Газпром нефти" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"23 мая пройдет заседание совета директоров, на котором будут рассматриваться дивиденды "Газпрома" за 2022 год, - отмечается в комментарии. - Решение по дивидендам "Газпрома" будет важным событием, так как от объема выплат будет зависеть сумма реинвестирования, которая в будущем поддержит рынок в целом. Волатильность в бумагах ожидается высокой. Техническая картина в акциях "Газпрома" нейтральная. Сейчас формация больше предполагает боковое движение в диапазоне 170-185 руб. Решение по дивидендам может стать драйвером выхода из консолидации".

Совет директоров "Газпром нефти" определится с дивидендами на день раньше "Газпрома" - 22 мая. Если информация появится до решения "Газпрома", то рекомендация может дать информацию о том, каких выплат ждать от материнской компании, считает Пучкарев.

"Обычно финальные дивиденды "Газпром нефти" относительно небольшие, так как основная сумма выплачивается в рамках дивидендов за 9 месяцев. Рекомендация крупных дивидендов (выше 15-20 руб. на бумагу), повышение payout ratio - это станет косвенными сигналами о том, что и дивиденды Газпрома могут быть выше ожиданий рынка. Техническая картина в акциях Газпром нефти осторожная. Высоки риски коррекции, но многое будет зависеть от рекомендации по дивидендам. В случае отката первой преградой для продавцов станет уровень 510 руб., однако высоки риски пробоя. При позитивных новостях по дивидендам медведи могут активизироваться около 565 руб.", - пишет эксперт.

24 мая TCS Group опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 года. Аналитик рекомендует обратить внимание в отчете на чистую прибыль, темпы роста клиентов. "В целом результаты ожидаются сильными, банк постепенно восстанавливает маржинальность бизнеса - чистая прибыль растет с I квартала 2022 г. В случае появления новостей по редомициляции в бумагах может наблюдаться бурная реакция", - указывает эксперт.

На взгляд Пучкарева, в моменте бумаги выглядят перегретыми, но в среднесрочной перспективе потенциал роста сохраняется. "Сегодняшняя просадка на новостях о включении банка в санкционный список Великобритании ко второй половине дня была практически выкуплена. При продолжении роста первым ориентиром выступает сопротивление 3250 руб.", - отмечает аналитик.

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