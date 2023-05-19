"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems Inc. с целевой ценой $70 за штуку, что предполагает потенциал роста 45% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Выручка (+14% г/г) и прибыль не-GAAP (+15% г/г) Cisco Systems за финансовый 3К23 превысили консенсус и ориентир менеджмента. Однако поводом для распродажи в бумаге стало падение заказов на 20% г/г второй квартал подряд. Слабая динамика заказов связана с нестабильностью в макроэкономике и резким сокращением производственного цикла. После разрешения проблем с поставками клиенты вернулись к заказам в режиме реального времени, что стало причиной ухудшения базы сравнения с прошлым годом. Вместе с тем у компании по-прежнему большое количество незавершенных заказов, и отмены довольно редки", - отмечают аналитики.

Cisco выстояла в пандемию, пережила кризис цепочек поставок и обострение геополитической ситуации в Восточной Европе и Азии. Эксперты уверены, что ей также удастся справиться с текущим периодом ослабления экономики и неопределенности в мире.

"Cisco ориентирована на обслуживание бизнеса (модель B2B) и почти не оказывает услуг клиентам напрямую, что позволит выстоять в худший период спада, - полагают в "БКС МИ". - Мы считаем оценки бумаги лидера отрасли Cisco привлекательными на текущих уровнях, а акции подходящими в качестве базового долгосрочного актива в рамках диверсифицированных портфелей".

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