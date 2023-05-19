Рубль может предпринять попытку движения к уровню 77-78 руб./$1 на следующей неделе - "Открытие Инвестиции"

Рубль может предпринять попытку движения к уровню 77-78 руб./$1 на следующей неделе, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Рубль слабел в утренние часы пятницы, но затем взял себя в руки и начал укрепляться. Курс доллара снижался до 79,65 руб./$1. Главным образом, текущие попытки укрепления мы связываем с подготовкой экспортёров к налоговым платежам. При этом влияние санкционной риторики на рубль почти иссякло. Экспортно-импортные каналы стабилизировались и очередные инфантильные мечты бывших колониальных империй почти не оказывают воздействие на курс российской валюты. В рамках ближайшей недели рубль может предпринять попытку движения в сторону 77-78 руб./$1", - пишет эксперт.

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