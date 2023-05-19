Долгосрочные перспективы цены бумаг ЦИАН умеренно позитивны - БКС Экспресс

Аналитики БКС Экспресс умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок бумаг ЦИАН, сообщается в обзоре.

"Сервис онлайн-объявлений о недвижимости ЦИАН опубликовал отчетность по МСФО за I квартал 2023 года. Выручка демонстрирует 40%-ый рост год к году, чистая прибыль выросла на 380%, а EBITDA - на 530%. Компания показала финансовые результаты с высоким ростом по сравнению с сопоставимыми показателями прошлого года, но на графиках видно, что динамика к прошлому кварталу оказалась слабой. Выручка осталась на прежнем уровне, а EBITDA, рентабельность и чистая прибыль сократились. Это повлияло на настрой инвесторов и котировки бумаг, набирающие рост перед выходом отчета, развернулись. В долгосрочной перспективе видение по акциям умеренно позитивное. Цена бумаги может продолжить восходящую динамику, ближайший уровень сильного сопротивления находится на отметке 560 рублей", - указывает эксперт Евгений Калянов.

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