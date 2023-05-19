"Финам" повысил рейтинг акций American Express до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций American Express Co. с "держать" до "покупать", после заметного снижения котировок в последние месяцы акции компании вновь выглядят интересными для покупок, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была подтверждена экспертами на уровне$175,1, что предполагает потенциал роста 15,1%.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса American Express, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски. Прогнозы по-прежнему предполагают сохранение позитивной экономической динамики во всех основных странах и регионах мира в ближайшие годы, и мы рассчитываем на дальнейшее увеличение трат потребителей и бизнеса по картам компании. Долгосрочные перспективы роста эмитента связаны с дальнейшей экспансией безналичных платежей в мире", - указывает заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

American Express Co. - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире. Специализируется на финансовых услугах в сфере путешествий и туризма, выпускает кредитные и дебетовые карты, дорожные чеки. Кроме того, компания оказывает платежные услуги как крупным корпорациям, так и компаниям малого и среднего бизнеса.

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